韩国女团OH MY GIRL将从七人组合改编为六人组合,成员祉呼不再与老东家WM娱乐续约,并退出OH MY GIRL。

据韩媒《体育京乡》独家报导称,祉呼最近决定不与WM娱乐续约,期待在更广阔的领域内发挥才华,作为艺人进行全新的挑战。 另传,目前已经有多家经纪公司向她递出橄榄枝。 此前,孝定、MIMI、YooA、胜熙、有彬、Arin等人都已经与WM娱乐公司续约成功,祉呼退出后OH MY GIRL将以6人组继续活动。WH娱乐向过去七年与公司同甘共苦的祉呼表示感谢,并称今后也将一如既往地全方位支持OH MY GIRL的演艺活动。



OH MY GIRL於2015年正式出道,算算时间今年正好是第7年,果然女团都逃不过「7年魔咒」,虽然团队没有解散,但一人退出不再是7人完整体,也另不少团粉伤心不已。 而就在上个月的30日,OH MY GIRL还举办了出道7周年粉丝见面会,成员们以OL LOOK出现在粉丝们面前,用出道曲《Cupid》问候大家,没想到10天之后7人组就成了「过去式」。



