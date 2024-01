《2024韓國第一品牌大賞》得獎名單：俞承豪、林智妍、申銀秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等

由韓國消費者論壇主辦,根據全國消費者調查結果而產生的《2024韓國第一品牌大賞》,昨(9)日下午舉行頒獎典禮,在「國內人物/文化部門(引領2024年期待品牌)」獎項,獲獎的俞承豪、李正河等出席。以下是獲獎名單與典禮出席現場照:

▼節目(體育綜藝)部門|連續2年:《出球制勝》

(PD張始源領獎)



▼節目(OTT綜藝)部門:《SNL Korea第4季》



▼男愛豆部門:TEMPEST

(去年發行了迷你專輯《THE CALM BEFORE THE STORM》與單曲專輯《Into The TEMPEST》)



▼女Vocal部門:權眞我

(前譯權珍雅,去年發行了迷你專輯《The Flag》、單曲《Love Me Love Me》)



▼女演員(搶鏡者)部門:金信祿

(去年演出‎《MOVING異能》、《綁架之日》、‎《Sweet Home 2》‎等劇)



▼熱門ICON部門:金雅永

(因《SNL Korea第4季》活躍)



▼新人男演員(電影)部門:金澤

(去年演出《魯蛇大翻身》)



▼節目(戀愛綜藝)部門:《我是SOLO》

(南奎洪PD領獎)



▼綜藝豆(女):Mimi

(Oh My Girl成員,編按:「綜藝豆」指擅長綜藝的愛豆,Mimi去年除了‎《Biong Biong地球娛樂室2》還當了《非工作人員禁止進入》、《Heart Signal 4》等節目班底)



▼新人女演員(電影)部門:朴持厚

(去年演出‎《水泥烏托邦:末日浩劫》‎)



▼節目(教育綜藝)部門:《赤裸的韓國史》

(全珉浩CP領獎)



▼新人女演員(電視劇)部門:申銀秀

(去年演出‎《閃亮的西瓜》)



▼演技豆(女)部門:Arin

(Oh My Girl成員,去年演出獨幕劇《夏日愛情機器藍調》)



▼節目(脫口秀)部門:《懂也沒用的神秘雜學詞典》

(楊正宇CP領獎)



▼男演員(OTT)部門:俞承豪

(去年演出《交易》,更多俞承豪領獎照片與影片可點此觀看y)



▼新人男演員(電視劇)部門:尹賢秀

(去年演出《犬系戀人》)



▼新人男演員(OTT)部門:李正河

(去年演出‎《MOVING異能》)



▼女演員(電視劇)部門:林智妍

(去年演出《全國死刑公投》)



▼多才藝人(女)部門:趙賢雅

(本身是歌手的趙賢雅,除了去年自己的YouTube節目《趙賢雅的星期四之夜》,還當了電視節目《強心臟VS》班底)



