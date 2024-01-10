《2024韓國第一品牌大賞》得獎名單：俞承豪、林智妍、申銀秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等
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《2024韓國第一品牌大賞》得獎名單：俞承豪、林智妍、申銀秀、李正河、Mimi、Arin、TEMPEST等

明星   2024年1月10日   星期三14:30   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

由韓國消費者論壇主辦，根據全國消費者調查結果而產生的《2024韓國第一品牌大賞》，昨（9）日下午舉行頒獎典禮，在「國內人物／文化部門（引領2024年期待品牌）」獎項，獲獎的俞承豪、李正河等出席。以下是獲獎名單與典禮出席現場照：

▼節目（體育綜藝）部門｜連續2年：《出球制勝》
（PD張始源領獎）
（圖源：JTBC《出球制勝》官方主視覺）《出球制勝》張始源PD（圖源：TVDaily）

▼節目（OTT綜藝）部門：《SNL Korea第4季》
（圖源：Coupang Play 《SNL Korea第4季》官方海報）

▼男愛豆部門：TEMPEST
（去年發行了迷你專輯《THE CALM BEFORE THE STORM》與單曲專輯《Into The TEMPEST》）
TEMPEST（圖源：TVDaily）

▼女Vocal部門：權眞我
（前譯權珍雅，去年發行了迷你專輯《The Flag》、單曲《Love Me Love Me》）
權眞我（圖源：TVDaily）

▼女演員（搶鏡者）部門：金信祿
（去年演出‎《MOVING異能》、《綁架之日》、‎《Sweet Home 2》‎等劇）
金信祿（圖源：TVDaily）

▼熱門ICON部門：金雅永
（因《SNL Korea第4季》活躍）
金雅永（圖源：TVDaily）

▼新人男演員（電影）部門：金澤
（去年演出《魯蛇大翻身》）
金澤（圖源：TVDaily）

▼節目（戀愛綜藝）部門：《我是SOLO》
（南奎洪PD領獎）
《我是SOLO》南奎洪PD（圖源：TVDaily）

▼綜藝豆（女）：Mimi
（Oh My Girl成員，編按：「綜藝豆」指擅長綜藝的愛豆，Mimi去年除了‎《Biong Biong地球娛樂室2》還當了《非工作人員禁止進入》、《Heart Signal 4》等節目班底）
Mimi（圖源：TVDaily）

▼新人女演員（電影）部門：朴持厚
（去年演出‎《水泥烏托邦：末日浩劫》‎
朴持厚（圖源：TVDaily）

▼節目（教育綜藝）部門：《赤裸的韓國史》
（全珉浩CP領獎）
《赤裸的韓國史》全珉浩CP（圖源：TVDaily）

▼新人女演員（電視劇）部門：申銀秀
（去年演出‎《閃亮的西瓜》
申銀秀（圖源：TVDaily）

▼演技豆（女）部門：Arin
（Oh My Girl成員，去年演出獨幕劇《夏日愛情機器藍調》）
Arin（圖源：TVDaily）

▼節目（脫口秀）部門：《懂也沒用的神秘雜學詞典》
（楊正宇CP領獎）
《懂也沒用的神秘雜學詞典》 楊正宇CP領獎（圖源：TVDaily）

▼男演員（OTT）部門：俞承豪
（去年演出《交易》更多俞承豪領獎照片與影片可點此觀看y
俞承豪（圖源：TVDaily）

▼新人男演員（電視劇）部門：尹賢秀
（去年演出《犬系戀人》
尹賢秀（圖源：TVDaily）

▼新人男演員（OTT）部門：李正河
（去年演出‎《MOVING異能》
李正河（圖源：TVDaily）

▼女演員（電視劇）部門：林智妍
（去年演出《全國死刑公投》
林智妍（圖源：TVDaily）

▼多才藝人（女）部門：趙賢雅
（本身是歌手的趙賢雅，除了去年自己的YouTube節目《趙賢雅的星期四之夜》，還當了電視節目《強心臟VS》班底）
趙賢雅（圖源：TVDaily）

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