【K社韓國小百科】《破墓》只是部超自然驚悚恐怖片？鐵釘事件真實存在，目的令人毛骨悚然

崔岷植、金高銀、柳海真和李到晛攜手主演的恐怖電影《破墓》僅僅用了31天觀影人次便突破了1000萬大關，從100萬到900萬觀影人次僅用了24天，成為2024年首部突破千萬大關的電影，在韓國電影市場掀起了不小的波瀾。

故事涉及風水、葬儀禁忌、巫俗文化等，表面上看是一個風水師，一個入殮師，再加上一個巫女和她的徒弟，4人給一家財閥遷祖墳的故事，實際上是披著驚悚恐怖片外皮的精神內核抗日片。



《破墓》一上映就有觀眾發現影片和韓國獨立運動歷史緊密相連，主角們的車牌0301、0815、1945，是光復節（1945.08.15/韓國從日本的殖民統治下獨立）和三一節（1919年3月1日韓國獨立運動家宣讀《獨立宣言書》，宣佈韓國的獨立） 的含義。 主角的名字也與朝鮮抗日獨立運動家金相德、尹奉吉、李華林等姓名相同或諧音。惡靈第一個受害者「朴鍾純」的原型應該是朴齊純」，日本強迫朝鮮王朝簽訂《乙巳條約》（又稱日韓保護協約、乙巳勒約、五條約等，是日本帝國與大韓帝國在1905年（按干支紀年為乙巳年）11月17日於韓國首都漢城（今首爾）簽訂的不平等條約。 這個條約剝奪了韓國的外交權，日本根據該條約設置韓國統監府以控制韓國，標誌著韓國淪為日本的保護國，變成日本事實上的殖民地）的五位內閣之一，也稱為「乙巳五賊」。



故事的後半段集中在了主角4人團拔出於如何拔除一枚釘在特殊位置的特殊鐵釘。 而「鐵釘事件」也並非編劇的異想天開，首爾的都市傳說之一就是「鐵釘運動」，雖然沒有官方或者正式文件提到過此事，但一直流傳在民間。 據說日本殖民朝鮮時期，日本曾在韓國多個風水寶地釘下了鐵釘，以此來切斷韓國的「龍脈」，破壞風水以及削弱國運，傳聞流傳數十年，直到1995年，時任總統的金泳三借著光復50周年表達了要清除日本殖民地時期留下的殘渣的決心，其中就是一項就是「쇠말뚝운동 鐵釘運動」， 韓國國內三大臺之一的KBS也報導過相關事情，稱在韓國境內的長白山一帶、北漢山、雪嶽山、智異山等知名山脈等62處都發現長約180cm的鐵釘。





崔岷植、柳海真、金高銀、李到晛等演員的精彩演技，加上自然融入的韓國歷史和民俗文化，整部影片不僅足夠驚悚，大大刺激了觀觀眾們的觀感，更在情感和人性的探討上贏得了觀眾的共鳴。

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