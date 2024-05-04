故意招罵嗎？韓媒稱「ILLIT WONHEE清純美麗賽過孫藝珍」激怒網友：HYBE式輿論操控已行不通

HYBE與ADOR代表閔熙珍矛盾見報十餘日以來，網友逐漸發現HYBE理虧但擅長打輿論戰、尤其喜歡借知名藝人進行宣傳，這一次居然拉上「國民初戀」孫藝珍，令網友反感情緒大爆發。

4月18日多家韓媒報導了新人女團ILLIT成員WONHEE接棒孫藝珍、韓志旼、朴信惠、金所炫等歷代明星，成為寶礦力水得第29位代言人。 其中一家媒體的標題直言WONHEE「比孫藝珍更清純美麗」，瞬間在網上引起討伐。



孫藝珍從影20多年，憑清秀外形和過硬演技斬獲韓國三大電影獎（大鍾獎、青龍電影獎、百想藝術大賞），成為80后女演員中唯一大滿貫影后。 除了事業穩定，私生活亦從未有負面傳聞，與高人氣男星炫彬從戀愛結婚到生子一路備受祝福，作品人品皆有目共睹，獲封「國民初戀」「孫仙」絕非浪得虛名。



2000年代初為寶礦力水得拍攝的廣告更是韓國廣告史上的經典之一，一舉奠定品牌清爽明朗的基調，帶動單一產品銷量突破1000億韓元，直到現在仍是很多人心中的寶礦力女神。



而女團ILLIT今年3月底才剛剛出道，目前作品僅有一張迷你專輯《Super Real Me》，即便有選秀節目《R U Next？》階段的粉絲基礎，與孫藝珍的距離應無需贅言。



很多網友認為這是HYBE授意借孫藝珍名氣宣傳炒作新人，但因手法過時而適得其反：「記者是不認識孫藝珍？」「山寨NewJeans還不夠，又要山寨孫藝珍？不愧是山寨團kkk」「這公司不做比較是不會宣傳嗎？」「記者是黑粉嗎？ 」「狗大叔們只能想出這樣的宣傳」「為何對未成年小女孩這樣」「WONHEE很可愛不需要被比較」「是走黑紅的策略嗎（*因為被罵而出名）」「宣傳手法過時又難看」「原來一切都是輿論操控」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞