雖然名稱不好聽，但是「狗屎相」的人真的都超可愛啊！朴炯植&崔宇植&SEVENTEEN HOSHI全上榜

除了貓相、犬相、蛇相、倉鼠相這些常見的「面相」之外，最近韓國又有了「狗屎相」。

嗯……雖然稱呼別人為「狗屎相」（笑）不好，但看過圖之後你就會發現他們真的很像啊！「狗屎」（Doggy Poo，哆基朴）是權正生作者的童話故事《哆基朴的天空》（Doggy Poo）的主角，在這部童話中「狗屎」 長這樣，三小節褐色的身體，從小到大羅列，最大的就是腦袋，小小的眉毛和眼睛讓臉看起來很好欺負，又夾雜著一點點小無奈和懵懂，比起「犬相」面孔強調的親切、可愛的特點，「狗屎相」多了一點軟糯可欺的氣質。



今天就來盤點一些有著「狗屎相」的明星們。

SEVENTEEN HOSHI

HOSHI有著性感的狐眼和可愛的圓臉蛋，站上舞台就是無人能比的霸氣舞神，私下其實很軟萌，尤其是喝醉了之後更是乖到讓人忍不住想擼一擼他的頭髮（參考《雖然沒準備什麼菜》），整個拿捏住了「狗屎相」的氣質，看起來就毫無殺傷力。



근데 호시 진짜 강아지똥 처럼 생김 pic.twitter.com/Hec7XV2BPc — 셉도 (@svt_dori_) October 4, 2023

朴珪瑛

最近很火的朴珪瑛一頭耳下短髮清爽又俐落，五官精緻小巧，加上笑起來清純無辜，屬於淡顏系美人，她的美完全沒有攻擊性和侵略性，會讓人聯想起鄰家女孩。



朴炯植

朴炯植也是「狗狗臉」的代表之一，除了親切可愛這些優點之外，朴炯植有些表情看起來超級無辜，頓時能夠激發出女飯們的母愛，立刻想要把他抱在懷裡安慰。



崔宇植

崔宇植和朴炯植一樣都是「狗狗臉」的代表性明星，但其實崔宇植也是自帶呆萌氣質，看上去很好欺負一樣，可愛，軟萌、愛撒嬌的魅力誰能受得了？



최우식 강아지똥 같다.. 미안해 근데 닮았어 ㅠㅠ https://t.co/0ipZeF9Wcp — 복숭아 (@peache_17) February 7, 2023

VANNER慧成

一眼就覺得很像捏起來手感很舒服的軟包子啊，哈哈哈哈哈！



OH MY GIRL勝熙

驚訝的小模樣和「狗屎」稱得上是黏貼、複製了！！



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