【分集劇情】《我們的藍調時光》宣亞堅持爭奪幼子，東昔全程助攻陪伴、金句頻出（ep.10）

看這集大概就懂了宣亞前夫為什麼堅持離婚和帶走兒子，宣亞的病情真的讓人心疼......

*以下內容包括第10集關鍵劇情！



沒有下次

東昔得知宣亞的兒子喜歡馬，於是帶她去牧場和買馬玩偶，希望她拉近和兒子的感情。 東昔對宣亞說起愧對姐姐但沒來得及道歉就永別的事，認為想做什麼就應該立即去做，因為很多事沒有下次。





小孩的榜樣

宣亞想和兒子多相處一下，大大推遲和前夫約定的時間後仍不捨得分開，結果拉扯中弄痛了兒子，在第二天的家事法庭中沒能奪回撫養權。

東昔明白宣亞陸續失去母親、父親、婚姻和小孩的難過，問她如果就這樣墮落下去，妳的小孩要把誰當做榜樣、如何好好生活呢？ 不管多難過，都不應該把自己的人生搞得一團糟啊。



想要幸福

宣亞說憂鬱症發作時就像被蓋了一床濕透的棉被、眼前一片漆黑，打算在吃藥的基礎上接受心理諮商。

東昔陪伴宣亞走了很久，一直在江邊坐到日出。 宣亞說好想幸福，東昔也有同感。 宣亞拉住他的手，東昔表情酷酷的把她的手放進口袋。





下集預告裡東昔和宣亞似乎開始同居，東昔看著熟睡的宣亞：「我們兩個看起來跟正常人一樣，就像一起生活或戀愛中的情侶。 」定俊答應和英玉去旅遊，但沒想到她的意思是當天來回XD恩喜的老朋友美蘭終於來濟州找她玩啦！



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