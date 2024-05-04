今天是任素生日！tvN送上《背著善宰跑》EP.5未公開：吃醋的柳善宰，觀眾：「好可愛、這個怎麼剪掉了」

由金惠奫和邊佑錫主演的《背著善宰跑》講述忠實粉絲穿越回過去試圖拯救本命的故事，開播後馬上變成話題度黑馬，在韓網有著超高討論度，大家是不是也有追這部呢？

今日（4）是任素（金惠奫 飾）的生日，tvN 方面也公開 EP.5 的未播出畫面，觀眾們也收到禮物啦！！兩人一起埋時光膠囊之前，任素上公車就大喊兩個人，還搶著佔位置給柳善宰（邊佑錫 飾）：「善宰啊～坐這裡！」結果...善宰往後走到有兩個空位的位置坐下，示意要任素坐他旁邊：「妳不坐嗎？」任素還囔囔說著前面的位置下車比較方便，但...善宰就是想跟任素坐在一起啊 XD



另一段則是弄丟手機的任素正在傳訊息，一旁的柳善宰問她：「你在跟誰傳訊息呢？金泰成（宋建熙 飾）嗎？」任素表示是賢珠（徐惠媛 飾）。柳善宰：「但是妳男朋友對妳好嗎？」任素：「不知道呢！她很開心的樣子...應該是對她很好吧！」柳善宰就開始碎念有什麼好的，（金泰成）連跑步都不會，還問任素為什麼喜歡他，任素表示長得帥、衣品好、人氣又高，而這些話任錦（宋智浩 飾）也說過，也讓柳善宰吃醋地說他們兄妹倆都沒眼光～



這兩段公開後，也讓不少觀眾表示：「tvN什麼好東西都自己收藏呢」、「高中生嫉妒心真可愛」、「再給點未公開的部分吧」、「柳善宰你是不是瘋了？好可愛」、「好可愛...每個未公開爲什麼都這樣？？我一定要買藍光」、「今天是什麼日子啊，未公開又來了」、「所以才跟着買了衣服啊？怪不得感覺這麼突然」、「請延長一下放送時間」、「今天是素兒生日，我收到禮物了」、「哎呀，這個怎麼剪了，嗚嗚嗚」等等。



奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，還沒開始的觀眾們，趕緊打開追劇啦！



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