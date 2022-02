李東輝難得主動放閃竟然是這個樣子～鄭浩妍得獎PO醜照還搞笑P圖

太可愛了啦李東輝~XDDD

‎《魷魚遊戲》鄭浩妍(鄭好娟)今早勇奪美國演員工會獎戲劇類最佳女演員‎,與她交往約6年的演員男友李東輝,在得知消息後迅速發布了限時動態慶賀。



We couldn't choose just one #sagawards pic.twitter.com/8DZm0KFIGI