李東輝難得主動放閃竟然是這個樣子～鄭浩妍得獎PO醜照還搞笑P圖

太可愛了啦李東輝~XDDD

‎《魷魚遊戲》鄭浩妍（鄭好娟）今早勇奪美國演員工會獎戲劇類最佳女演員‎，與她交往約6年的演員男友李東輝，在得知消息後迅速發布了限時動態慶賀。



李東輝與鄭浩妍2015年底交往，2016年初被D社拍到後認愛，兩個人愛得低調幾乎沒有公開放閃過，總要等到媒體詢問，或是有粉絲發現兩人身上共同小物時，外界才確信兩人仍「戀愛ing」。

▼圖為共同好友張允柱在兩人認愛後祝賀發文，稱「愛情的模樣太美好」



此次鄭浩妍獲獎，李東輝便難得的發了女友的照片，不過並非「正常」的獲獎照，而是鄭浩妍哭笑不得模樣，李東輝還在上頭搞笑P上了和臉同大的金牌，看到的網友都忍不住笑出來了吧？



本月中‎李東輝上MSG Wannabe隊友池錫辰的節目《炒年糕店那哥哥》，透露自己在擁有MSG Wannabe隊友以前都過得很寂寞‎，節目播出後曾有聲音擔心李東輝與鄭浩妍的感情狀況，看來現在已破除了流言。



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