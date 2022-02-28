李东辉难得主动放闪竟然是这个样子～郑浩妍得奖PO丑照还搞笑P图

太可爱了啦李东辉~XDDD

‎《鱿鱼游戏》郑浩妍（郑好娟）今早勇夺美国演员工会奖戏剧类最佳女演员‎，与她交往约6年的演员男友李东辉，在得知消息后迅速发布了限时动态庆贺。



李东辉与郑浩妍2015年底交往，2016年初被D社拍到后认爱，两个人爱得低调几乎没有公开放闪过，总要等到媒体询问，或是有粉丝发现两人身上共同小物时，外界才确信两人仍「恋爱ing」。

▼图为共同好友张允柱在两人认爱后祝贺发文，称「爱情的模样太美好」



此次郑浩妍获奖，李东辉便难得的发了女友的照片，不过并非「正常」的获奖照，而是郑浩妍哭笑不得模样，李东辉还在上头搞笑P上了和脸同大的金牌，看到的网友都忍不住笑出来了吧？



本月中‎李东辉上MSG Wannabe队友池锡辰的节目《炒年糕店那哥哥》，透露自己在拥有MSG Wannabe队友以前都过得很寂寞‎，节目播出后曾有声音担心李东辉与郑浩妍的感情状况，看来现在已破除了流言。



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