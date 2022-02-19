李東輝來訪《炒年糕店那哥哥》表示MSG Wannabe就是他的剛布：「從此有了歸屬感、是我的靠山」

MSG Wannabe快合體吧～！鹽粒都在等呢^^

2021年對李東輝來說，可能是驚奇且相當感恩的一年，他參加《玩什麼好呢？》歌唱徵選，順利成了MSG Wannabe一員以歌手身分出道，還發行了單曲〈你知道的你〉一面唱歌一面告訴大眾他的時尚品味其實就是「想穿就穿」。





近期他來到節目《炒年糕店那哥哥》力挺MSG Wannabe隊友池錫辰，以他的「剛布」好友身分出演，提到了MSG Wannabe對他的特殊意義。



李東輝表示自己在出演《玩什麼好呢？》之前很孤單，因為在尋找下一部適合自己的作品的期間休息了一年（都在家當鏟屎官XD）。某天，他偶然看到了《玩什麼好呢？》MSG Wannabe第一週徵選池錫辰的模樣，覺得池錫辰唱得很好，節目內容又很好笑。



神奇的是，三天後李東輝就接到了《玩什麼好呢？》製作組的電話，詢問他要不要上節目唱一首。李東輝興奮的上了節目，沒想到一上就是四個月，還到了音樂節目與歌謠大祭獻唱。



問李東輝「鋼布」對他的意義是什麼，他回答：「人不是都會這樣想嗎？『我做了那麼多，怎麼沒有得到同等的回報？』但有那種瞬間就不算朋友了，交朋友又不是做生意？」並堅定的說：「對我來說『剛布』就是MSG Wannabe。」



他解釋MSG Wannabe 8人之間都是誠心對待彼此的，而自己身為演員平時都是一個人：「每項作品遇到的都是不同的人，少了一種歸屬感。有個團體能當作我堅強的靠山，讓我心裡很有安全感。雖然年齡不一，但遇見彼此之後合而為一，能互相依靠著生活，對我來說『剛布』就是MSG Wannabe。」

李東輝真摯的話語，不禁讓人聯想MSG Wannabe暫時告一段落那天，李東輝難掩悲傷別過頭哭泣，場面相當動人。



▼《炒年糕店那哥哥》節目片段



MSG Wannabe小分隊‎M.O.M將在本月26日發行新歌‎，MSG Wannabe也快以8人完整體回歸吧！鹽粒們都在等呢！



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