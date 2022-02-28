韓劇《魷魚遊戲》持續發威！李政宰&鄭好娟在美國演員工會獎上奪下「視帝視后」現場尖叫聲不斷

【得獎影片】看他們說得獎感言的時候，不知為何的熱淚盈眶，好感人啊！TAT

Netflix出品熱門韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，更在歐美一帶擁有超高人氣，在之後的各大典禮上奪獎無數，而這一次在意義非凡的「美國演員工會獎」上，李政宰和鄭好娟各自拿下了「視帝」與「視后」，《魷魚遊戲》的團隊也喜極而泣。



▼李政宰拿下戲劇類最佳男演員成為「視帝」，上台後因為太意想不到而變得語無倫次：「我的天啊！太感謝了，對我來說真的是太大的獎了，我寫了一些東西但應該無法唸了，真的非常感謝全世界對《魷魚遊戲》的喜愛，謝謝我們的團隊，謝謝大家！」

▼鄭好娟拿下戲劇類最佳女演員成為「視后」，伴隨著喜悅的淚水，心情相當激動：「首先真的很謝謝大家，我曾經在螢幕前看到的這麼多演員們，看著他們我也夢想成為一位演員，能站在這裡真的感到非常光榮，謝謝你們讓我夢想成真，為我敞開大門。」最後激動地感謝了《魷魚遊戲》的所有人，喊著他們的名字。

此外，李政宰和鄭好娟也都簽約了美國娛樂公司Creative Artist Agency（CAA）與湯姆·漢克斯（Tom Hanks）和布萊德・彼特（Brad Pitt）成為同門，期待他們在當地發展時，可以持續發光發熱。

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