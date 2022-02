韓劇《魷魚遊戲》持續發威！李政宰&鄭好娟在美國演員工會獎上奪下「視帝視后」現場尖叫聲不斷

【得獎影片】看他們說得獎感言的時候,不知為何的熱淚盈眶,好感人啊!TAT

Netflix出品熱門韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球,更在歐美一帶擁有超高人氣,在之後的各大典禮上奪獎無數,而這一次在意義非凡的「美國演員工會獎」上,李政宰和鄭好娟各自拿下了「視帝」與「視后」,《魷魚遊戲》的團隊也喜極而泣。



▼李政宰拿下戲劇類最佳男演員成為「視帝」,上台後因為太意想不到而變得語無倫次:「我的天啊!太感謝了,對我來說真的是太大的獎了,我寫了一些東西但應該無法唸了,真的非常感謝全世界對《魷魚遊戲》的喜愛,謝謝我們的團隊,謝謝大家!」

▼鄭好娟拿下戲劇類最佳女演員成為「視后」,伴隨著喜悅的淚水,心情相當激動:「首先真的很謝謝大家,我曾經在螢幕前看到的這麼多演員們,看著他們我也夢想成為一位演員,能站在這裡真的感到非常光榮,謝謝你們讓我夢想成真,為我敞開大門。」最後激動地感謝了《魷魚遊戲》的所有人,喊著他們的名字。

