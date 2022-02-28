出道10年！人氣男團 NU'EST 宣布解散，只有白虎、旼炫續約！3月將發行最後專輯

今日（28日）Pledis娛樂宣與 NU'EST 的專屬合約在3月14日終止。

官方立場中提到：「本公司與 NU'EST 各個成員們進行長時間的思考和交談，長久以來，我們一直在探討對於組合和成員來說，最好的方向是什麼，怎樣才能展現出更好的面貌。最後，JR、Aron、Ren 在深思熟慮後決定不續約，重新出發；而白虎、旼炫選擇繼續與本公司續約。」



Pledis娛樂也強調，這是大家一起討論後的決定，尊重和支持每個成員的選擇。最後提到，NU'EST 將在3月發行專輯，該專輯也是成員們以Pledis娛樂所屬藝人 NU'EST 身份參加的最後官方活動，希望粉絲們今後能夠給在各領域開始全新挑戰的成員們，送上鼓勵和支持。



而 NU’EST 在2012年出道，有顏值、有唱功，有舞蹈實力，但是一直紅不起來，直到2017年參加《Produce 101》第二季的節目，一舉逆襲，就連以前發行的歌都回到排行榜。2019年憑藉著《BET BET》在出道8年後拿到第一個一位，以2611天成為出道最長時間獲得一位的韓國團體 ㅠㅠㅠㅠ 希望成員們之後都能走花路啊～



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