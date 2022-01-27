《那年，我們的夏天》取景地大匯總！延秀撒櫻花花瓣的超市、崔雄「膽戰心驚一日游」等取景地（二）

上次介紹了雄延秀家外景拍攝地，今天來揭曉「小雄同在」的韓屋一條街、延秀為小雄撒櫻花花瓣的超市、崔雄「膽戰心驚一日游」的取景地，每一個地方都很可愛！

1. 劇中小雄家的各個餐廳都集中在全州韓屋村，其中「小雄同在韓定食」的實際拍攝地是一家叫做「梅堂」（音，매당）的烤牛肉餅韓定食餐廳，現在也有在營業哦！

地址：全羅北道全州市完山區銀杏路 20-4（전북 전주시 완산구 은행로 20-4）



崔雄和延秀偶遇的岔路口是「三岔口酒幕」（삼거리주막），距離小雄同在韓定食只有800m。

地址：全羅北道全州市完山區梧木臺路31（전북 전주시 완산구 오목대길 31）



兩人鬧彆扭時背景裡的小超市叫做「現代超市」（현대슈퍼마켓），以及崔雄爸爸的朋友開的五金行也都在附近，就是大門上寫著「氣金光幸福」的那家店，完全可以在一小時內打卡~

現代超市地址：全羅北道全州市鄉校路112（전북 전주시 완산구 향교길 112）





2. 延秀對崔雄提分手、崔雄和志雄一起騎單車上學的那段路，韓網說是位於首爾北村一代，小編在Naver地圖上比對之後認為具體是在德成女子中學正門南側、地上用白色字寫著限行時間的這一段：





最後一集延秀接到崔雄電話時也是在這條路，當時她正走過「首爾工藝博物館」（서울공예박물관)的正門。 如果試過從地鐵安國站出來向三清洞步行，應該會對一座陸橋下老先生和老太太kiss的壁畫有印象，在壁畫之前就會經過這段路啦~

地址：首爾市鐘路區松峴洞栗谷路3巷（서울 종로구 송현동 율곡로3길）



3. 「我們，看過櫻花了！」延秀為崔雄撒櫻花的地方是首爾北部的「紫霞超市」（자하슈퍼），劇中志雄讀高中時說要去崔雄家過夜、後來崔雄送延秀上班搭巴士、恩浩發現兩人復合、雄延秀被路人中學生認出來的戲份，也都是在這裡拍攝。 很多韓劇情侶都曾坐在超市門口的平床上吃雪糕聊天，兩側對稱的道路拍起來開闊又美觀。

地址：首爾市鐘路區紫霞門路42巷57號（서울 종로구 자하문로42길 57）





4. 崔雄被延秀拉去進行膽戰心驚的一日旅行，去的地方分別是濟扶島和宮坪港。 其中延秀給崔雄拍照的地方是「濟扶島Water Walk」（제부도 워터워크）。 濟扶島是一個離岸小島，唯一的進出道路會隨著潮汐漲落每天出現兩次，濟扶島Water Walk就在這條路的起點岸邊，站在這裡可以欣賞到宛如「摩西分海」的奇異景色。 《金秘書為何那樣》也有在這裡拍哦~

地址：京畿道華城市西新面松橋裡377-46（경기 화성시 서신면 송교리 377-46）



接近日暮這場戲拍攝於「宮坪港海釣中心Fishing Pier「（궁평항 피싱피어），是一個延伸到海中192m的棧橋，不拍戲時真的有很多人來釣魚~

地址：京畿道華城市西新面宮坪港路1049-24（경기 화성시 서신면 궁평항로 1049-24）



5. 志雄把雄延秀「拐」到山裡拍攝紀錄片時，取景地是「論山Onbit自然休養林」（논산 온빛자연휴양림）。 水杉樹林和湖水營造出異國風情，《那年，我們的夏天》來此拍攝是去年11月，紅色、黃色、綠色的樹葉真的非常美麗~

地址：忠清南道論山市伐谷面汗三川里311-6（충남 논산시 벌곡면 한삼천리 311-6）



上期回顧：《那年，我們的夏天》取景地大匯總！「雄延秀」兩家距離超近，還有美術館、博物館等文青熱門打卡地（一）

下一期是最後一篇啦，帶大家一起逛雄延秀吃熱狗的博物館、舉辦夜間畫展的美術館、求婚圖書館等等文青必拍打卡地！

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