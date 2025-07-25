崔宇植考慮出演漫改劇《鯨魚星》飾獨立運動家，韓網一致不看好！女主人選再引關注

今日據韓媒，演員崔宇植接到漫改劇《鯨魚星》的出演邀約，正在積極考慮。

《鯨魚星》是一部架空歷史奇幻言情網络漫畫，以日治時期的抗日運動為背景，講述在親日派大地主家當僕人的17歲少女「秀雅」某天在海灘上救起獨立運動家「姜義賢」，從此展開糾纏動蕩的故事，為了守護義賢甚至不惜付出生命。 因為靈感來自安徒生童話《小美人魚》，副標題為「京城的人魚公主」，劇情也是以女主視角展開，著重刻畫她的成長歷程。



崔宇植接到的角色是男主角姜義賢，他雖然出身於富裕之家，但在目睹關東大地震後的朝鮮人虐殺事件後，決心投入獨立運動組織「決死團」，為國家奉獻一切。



《鯨魚星》從2019年開始連載，憑藉充滿魅力的角色、優秀畫風和導演手法、感人台詞和悲傷故事獲得眾多讀者好評，於2021年榮獲韓國內容大獎「總統獎」。 原著中除了男女主角之外，還有很多精彩複雜的角色，因此真人版籌拍消息一出，就引起韓國網友熱烈討論演員人選。

不過，崔宇植的出演消息在韓網反響不樂觀，很多人認為漫畫中的姜義賢應該是認真嚴肅、有重量感和故事感的形象，崔宇植的外形氣質與之相去甚遠; 甚至有人指出崔宇植已經是加拿大籍，而獨立運動家這樣的角色應該由土生土長的韓國人飾演。



女主方面，因為原著設定是劇情初期就失去講話能力，僅能用表情和動作傳達感情，所以對演員功力提出較高要求，網友推薦名單包括金泰梨、金敏荷、趙怡賢、申銀秀、金惠奫、金香起、朴世阮、朴恩斌等。

此外，真人版已敲定由《八月照相館》許秦豪導演和《苦盡柑來遇見你》攝影導演崔允萬執導，目前主演選角和播出安排工作均已進入尾聲階段，即將正式開拍。

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