【劇雷】《那年，我們的夏天》倒數第二集已給出大結局線索！崔宇植＆金多美在沙發上看書《仲夏夜之夢》，暗指「三對有情人終成眷屬」

追劇的大家有沒有看到這一細節？ ！

這週一公開的第15集裡，崔雄和國延秀在家裡享受甜蜜的約會，其中一幕是兩人一起躺在沙發上、蓋著被子讀書，手中捧的正是莎士比亞的著名浪漫喜劇《仲夏夜之夢》。 至於為什麼選了這本書，小編們認為很可能是在暗示這部劇的結局！



先來看一下《仲夏夜之夢》原著劇情：希臘女孩赫米婭與拉山德相戀，但被父親安排嫁給狄米特律斯，兩人決定連夜私奔。 赫米婭的好友海麗娜喜歡狄米特律斯，為討他歡心把私奔計畫告訴了他。 晚上四個人全都進入森林，迷路后各自就地休息。

這時仙王奧布朗與仙后提泰妮也來到這片森林。 這二位正在鬧彆扭，仙王想要懲罰仙后，讓小精靈帕克趁仙后睡著時施魔法、讓她永遠愛上醒來時看到的第一個人。 小精靈看到森林裡小憩的四個人，也對他們施了同樣的魔法。 此時森林裡還有六個業餘演員在排練戲劇，調皮的小精靈把其中一個叫波頓的織工變成驢頭人身。

然而不巧的事情發生了：仙后醒來第一個看到的是波頓，拉山德和狄米特律斯都愛上海麗娜、為她展開決鬥，赫米婭則無人問津。仙王讓小精靈去解決這團混亂，再次施法後，仙后第一個見到的是仙王、拉山德見到赫米婭、驢頭變回人頭，狄米特律斯的法術沒有破除，依然愛著海麗娜。 天亮之後三對情侶回到雅典，一起舉辦了歡樂的婚禮。



再說回《那年，我們的夏天》，雄延秀看書這段是在倒數第二集，這個時間點志雄還在為媽媽煩惱、彩蘭仍然在（頗為明顯地）單戀，恩浩和率伊互有好感但也還沒走出下一步。 直到最後一集，彩蘭才藉著「大家都說我越來越像前輩」的話題說出喜歡志雄，恩浩也第一次對率伊發出了約會邀請，雄延秀結婚更是ending的重中之重。







最後三對有情人終於走到一起，就和《仲夏夜之夢》的結局一模一樣啊！悟到這個伏筆時真的起了一身雞皮疙瘩，編劇真的要多多加雞腿！XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞