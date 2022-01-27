《那年，我们的夏天》取景地大汇总！延秀撒樱花花瓣的超市、崔雄「胆战心惊一日游」等取景地（二）

上次介绍了雄延秀家外景拍摄地，今天来揭晓「小雄同在」的韩屋一条街、延秀为小雄撒樱花花瓣的超市、崔雄「胆战心惊一日游」的取景地，每一个地方都很可爱！

1. 剧中小雄家的各个餐厅都集中在全州韩屋村，其中「小雄同在韩定食」的实际拍摄地是一家叫做「梅堂」（音，매당）的烤牛肉饼韩定食餐厅，现在也有在营业哦！

地址：全罗北道全州市完山区银杏路 20-4（전북 전주시 완산구 은행로 20-4）



崔雄和延秀偶遇的岔路口是「三岔口酒幕」（삼거리주막），距离小雄同在韩定食只有800m。

地址：全罗北道全州市完山区梧木台路31（전북 전주시 완산구 오목대길 31）



两人闹别扭时背景里的小超市叫做「现代超市」（현대슈퍼마켓），以及崔雄爸爸的朋友开的五金行也都在附近，就是大门上写著「气金光幸福」的那家店，完全可以在一小时内打卡~

现代超市地址：全罗北道全州市乡校路112（전북 전주시 완산구 향교길 112）





2. 延秀对崔雄提分手、崔雄和志雄一起骑单车上学的那段路，韩网说是位於首尔北村一代，小编在Naver地图上比对之后认为具体是在德成女子中学正门南侧、地上用白色字写著限行时间的这一段：





最后一集延秀接到崔雄电话时也是在这条路，当时她正走过「首尔工艺博物馆」（서울공예박물관)的正门。 如果试过从地铁安国站出来向三清洞步行，应该会对一座陆桥下老先生和老太太kiss的壁画有印象，在壁画之前就会经过这段路啦~

地址：首尔市钟路区松岘洞栗谷路3巷（서울 종로구 송현동 율곡로3길）



3. 「我们，看过樱花了！」延秀为崔雄撒樱花的地方是首尔北部的「紫霞超市」（자하슈퍼），剧中志雄读高中时说要去崔雄家过夜、后来崔雄送延秀上班搭巴士、恩浩发现两人复合、雄延秀被路人中学生认出来的戏份，也都是在这里拍摄。 很多韩剧情侣都曾坐在超市门口的平床上吃雪糕聊天，两侧对称的道路拍起来开阔又美观。

地址：首尔市钟路区紫霞门路42巷57号（서울 종로구 자하문로42길 57）





4. 崔雄被延秀拉去进行胆战心惊的一日旅行，去的地方分别是济扶岛和宫坪港。 其中延秀给崔雄拍照的地方是「济扶岛Water Walk」（제부도 워터워크）。 济扶岛是一个离岸小岛，唯一的进出道路会随著潮汐涨落每天出现两次，济扶岛Water Walk就在这条路的起点岸边，站在这里可以欣赏到宛如「摩西分海」的奇异景色。 《金秘书为何那样》也有在这里拍哦~

地址：京畿道华城市西新面松桥里377-46（경기 화성시 서신면 송교리 377-46）



接近日暮这场戏拍摄於「宫坪港海钓中心Fishing Pier「（궁평항 피싱피어），是一个延伸到海中192m的栈桥，不拍戏时真的有很多人来钓鱼~

地址：京畿道华城市西新面宫坪港路1049-24（경기 화성시 서신면 궁평항로 1049-24）



5. 志雄把雄延秀「拐」到山里拍摄纪录片时，取景地是「论山Onbit自然休养林」（논산 온빛자연휴양림）。 水杉树林和湖水营造出异国风情，《那年，我们的夏天》来此拍摄是去年11月，红色、黄色、绿色的树叶真的非常美丽~

地址：忠清南道论山市伐谷面汗三川里311-6（충남 논산시 벌곡면 한삼천리 311-6）



上期回顾：《那年，我们的夏天》取景地大汇总！「雄延秀」两家距离超近，还有美术馆、博物馆等文青热门打卡地（一）

下一期是最后一篇啦，带大家一起逛雄延秀吃热狗的博物馆、举办夜间画展的美术馆、求婚图书馆等等文青必拍打卡地！

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