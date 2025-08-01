【韓網熱門】KATSEYE熱門歌曲《Gnarly》竟採樣「限制級呻吟聲」！作曲家深感自豪，成員包含未成年人

HYBE娛樂公司所屬的多國籍女團KATSEYE，因在新歌中刻意加入疑似愛情動作片的呻吟聲而引發批評。 這首歌由HYBE董事長房時爀親自擔任製作人。

該歌曲是KATSEYE於今年4月30日發行的第二張迷你專輯《Beautiful Chaos》中的收錄曲《Gnarly》，屬於Hyperpop舞曲風格，音效具有強烈的侵略性。



參與作曲的包括華裔Hyperpop音樂人Alice Longyu Gao（高龍宇）、Pink Slip、Slow Rabbit，以及HYBE議長Hitman Bang（房時爀）。歌曲開頭出現了女性呻吟聲，並在歌曲中段再次出現。 據悉，《Gnarly》的原始試聽版中這些片段本來是笑聲，但在最終完成的版本中被換成了女性的呻吟聲。 更具爭議的是，《Gnarly》作曲者之一Pink Slip對於加入疑似性交呻吟聲的部份還發表了帶有自豪感的言論。



將歌曲中出現的原始音效片段加長並重複播放後，除了女性的呻吟聲外，還能聽到另一名人士的呻吟聲。 對於有人質疑「怎麼會加入這種聲音，令人難以置信」，Pink Slip 回答：「如果沒有這段，這首歌根本不會成為熱門歌曲。」



No way this producer on gnarly actually put porn audio into the song lol I thought it was one of the members but this is so much worse and unnecessary???? pic.twitter.com/KypC9n60WP — dalina (@justdalina) July 31, 2025

Pink Slip 的發言目前在社群媒體與網路論壇上持續擴散，引發大量批評。 尤其是因為KATSEYE成員中包含年僅 17歲的韓籍未成年成員Yoonchae（本名鄭允彩），更加引發爭議升溫。 由於房時爀被列為該曲的作曲與製作人，因此也被質疑難辭其咎。

一位音樂業界人士表示：「在製作人負責最終音源確認的結構下，若非刻意加入這段聲音，實在難以解釋其存在。 房議長不可能不知道這件事。」

韓國網友評論：

1. 瘋了吧... 這是在做什麼？

2. 早知道不聽了，好噁心...

3. 那個作曲人居然為此感到自豪，根本是瘋了吧

4. 原本很喜歡這首歌，不知道竟有這種事...

5. 《Gnarly》是很好的歌，為什麼非要這樣？

6. 在有人指出來之前，我完全沒發現，已經聽了幾十次，但一旦知道之後就聽得超清楚，OMG

7. 那些狗大叔們真的讓人想吐，這種歌居然不用標19禁嗎？

8. 房時赫根本不該打造女團，LE SSERAFIM出道時也是搞那種奇怪的概念，真的是...

9. 全世界的異男腦袋都被謎片泡爛了，完全忘了這些東西本該藏在陰暗處，不該拿到陽光下展示嗎？

10. 美國饒舌歌手確實蠻常加入呻吟聲採樣，但作曲家不應該公開出面認證，團裡還有未成年耶

11. 讓K-pop變得有害的大型公司，嘖嘖

12. 很有HYBE風格，可憐的只有女偶像們

出處：https://theqoo.net/hot/3851231199，https://theqoo.net/hot/3850327948

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