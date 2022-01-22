《那年，我們的夏天》取景地大匯總！「雄延秀」兩家距離超近，還有美術館、博物館等文青熱門打卡地（一）

《那年，我們的夏天》大部份取景地在首爾和水原華城、全州韓屋村，小編爆肝整理了21個主要拍攝地、分成三篇跟大家分享，將來去韓國旅遊打卡時一定用得到！

《那年，我們的夏天》在韓國tvN電視台和Netflix同步播出，從10年前純真的青春感性到10年後重聚時纖細溫柔的心路變化，兩位主角的每一步都讓人感動和共鳴不已。下週就要迎來大結局，拜託小雄和延秀一定要幸福地在一起！



劇中有很多外景都非常美麗，讓人非常想前往打卡和感受雄延秀帶給大家的美好回憶，就跟著小編一起來看都是在哪裡吧！

1. 崔雄、延秀、志雄的高中拍攝於首爾中央高中（중앙고등학교），《鬼怪》裡池恩晫的學校、《喜歡的話請響鈴》大部份主角的學校也都是在這裡取景。 建立於1908年，是超過百年歷史的男子學校。

地址：首爾市鐘路區昌德宮路164（서울 종로구 창덕궁길 164）



2. 崔雄家外景拍攝於京畿道水原市一家叫做「行宮Party」（행궁파티）的咖啡廳，不過已經從2021年2月開始歇業。 原本是整片白色外墻，一樓的紅色磚墻是拍劇時搭建，現在已經恢復原樣。 位於水原華城西門城墻外，附近有不少韓屋咖啡廳和餐廳、可愛的小店，有北村和全州的影子，非常適合散步。

地址：京畿道水原市八達區華西門路31巷22號（경기도 수원시 팔다구 화서문로31번길 22）



3. 延秀家外景也是在水原市，拍攝於華城東側城郭外的「池洞壁畫村」（지동 벽화마을），tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》也曾在2019年來此取景。 這個小村落在北韓正祖建造水原華城時就存在，因為當時有一個很大的蓮池而得名。 韓戰時有很多人避難來此，沿著坡道蓋起一座月亮村。

延秀家門口位於池洞壁畫村的小巷中，在Naver地圖的街景中都看不到，尋找時可以用「池洞超市」（지동슈퍼）定位，從超市左邊小巷進去往右轉即可。 離崔雄家1.7km，步行27分鐘既可到達。



延秀家取景地：京畿道水原市八達區蒼龍門路75（경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75）

池洞超市：京畿道水原市八達區蒼龍門路75繁體135-경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75繁體136-



4. 延秀在城墻上一邊走一邊拍紀錄片這段拍攝於水原華城，位置在蒼龍門（창룡문）往南接近「東一雉」（동일치），也很靠近池洞壁畫村。

地址：京畿道水原市八達區南水洞153 水原華城東一雉（경기 수원시 팔시 팔시 팔기 수원시 팔시 팔구 남수동 153 수원화성동일치）



5. 小雄逃跑後坐在長椅上思考的地方是水原華城東炮樓附近，延秀則是東二炮樓附近，其實只相距430m，走路6分鐘就到了。 背景裡共同出現的建築物是水原第一教會。

地址：京畿道水原市八達區南水洞153 水原華城東炮樓（경기 수원시 팔달구 남수동 153 수원화성 동포루）



6. 小雄撿拾延秀掉落的紅棗、後來和延秀牽手散步的路段位於水原傳統文化館（수원 전통문화관）西側。

地址：京畿道水原市八達區長安洞 18（경기 수원시 팔달구 장안동 18-11）





7. 雄延秀初吻的地方是「烏山支石墓公園」（오산 고인돌공원），有寬闊的草坪和幽靜的小路，是烏山市名所之一，很多人都會週末來這裡遛寵物和遛小孩XD

地址：京畿道烏山市樹木園路449（경기 오산시 수목원로 449）





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