【《那年，我們的夏天》殺青採訪】崔宇植：我和金多美私下太熟了～拍親熱戲時會羞澀！

近期最甜的療癒系韓劇《那年，我們的夏天》正式落幕，崔宇植和金多美這對螢幕CP在這個寒冷的冬季為觀眾們獻上了暖心羅曼史。

按照慣例，一部戲完結之後主演們都會接受殺青採訪，《那年，我們的夏天》也不例外。作為男主角的崔宇植就通過採訪發表了殺青感言，順便公開了和女主角金多美拍戲的幕後故事，而這也是廣大劇迷最關注的部份。 戲中劇情和戲外花絮都甜到發齁的兩人，實際拍攝時到底是什麼心情呢？



「比起崔雄，我屬於喜歡表達的人，如果喜歡對方就會表現出來，但是在鏡頭前還是會不好意思，明明知道是在演戲，可是拍攝第一場約會戲的時候仍有點害羞。我和她（金多美）私下很熟，雖然合作起來很輕鬆，但反而有時候會讓我更不好意思。」



崔宇植和金多美幾年前曾經合作過電影《魔女》，「那之後我們就一直保持聯絡，是關係很好的朋友，但是第一次拍親熱戲和感情戲的時候真的很羞怯，幸好我入戲比較快，如果入戲難的話就演不好了，對我來說她不再是多美，而是延秀，這樣去對待她再拍起來就會容易得多。」



男二號金聖喆在劇中也有不少戲份，既是崔雄的好兄弟，也是暗戀崔雄女友-延秀的存在。如果現實生活中，崔宇植遇到了好兄弟是情敵的情況他會如何解決呢？崔宇植回答：「嗯，我應該會直接問志雄吧，心思深沉的崔雄可能會等志雄主動說出口的那天，但我會直接去問，然後再去想辦法解決，無論是愛情還是友情都不想錯過。 」



崔宇植和金多美的CP適配度爆表，這部戲剛剛結束就有很多劇迷開始期待他們的三搭了，下一部要不要演虐戀看看？

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