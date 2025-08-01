從手臂到鎖骨！BTS柾國刺青版圖大擴張，健身房近照曝「刺青變遷史」

防彈少年團（BTS）成員柾國近日被目擊現身健身房，再度展現他對體態管理的高度自律。 而粉絲和網友們發現他手臂上的刺青數量持續增加，原本只覆蓋整條手臂，如今更一路「爬」上肩膀、延伸至鎖骨處，氣勢驚人，彷彿真人版漫畫角色降臨。

日前，綜藝節目《體能之巔：百人決戰》（Physical： 100）出身的健身網紅馬善昊在自己的社群平台上分享與柾國合照，並寫下：「今天是另一位JK。 為什麼這麼拼命？」還標註了柾國的IG帳號，讓粉絲瞬間暴動。

照片中，柾國穿著無袖上衣、配戴毛帽與口罩，即便遮住半張臉，仍掩蓋不住他的明星氣場。 露出的手臂與肩膀可見嶄新的刺青圖案，讓粉絲驚呼：「刺青越來越多了！」、「這根本是行走的藝術品！」



馬善昊透露，柾國即使回到韓國也沒停下訓練腳步，還特別標註「#BTS柾國訓練中」等話題。 他與「另一位JK」（田柾國和金鐘國韓文名最後兩個字的縮寫都為JK）金鍾國原本就是健身搭檔，如今再與「年輕版JK」柾國合體，成為韓國健身界新話題。

柾國近期一直透過美國的直播平台與粉絲互動，此次悄悄回國現身健身房，也讓韓國粉絲感到又驚又喜，紛紛留言：「不愧是全世界最帥的運動男」、「從肌肉到刺青都進化了」、「連練身體都像開演唱會一樣帥氣！」

柾國的胳膊堪稱是一部「刺青變遷史」，從最初三角肌中束上巴掌大的刺青開始，慢慢延伸至小臂和手指，顏色也從單調的黑白色逐漸色彩多元化，還加上了眼睛、漢字「年華」、英文字母等元素，越來越複雜的刺青圖案覆蓋在胳膊上，幾乎看不到皮膚原本的顏色。 如今刺青面積變大，悄悄爬上了肩膀，朝著鎖骨方向「爬」去。 不過對於這越來越多的刺青，有粉絲支持，也有粉絲反對，支持的一方大讚「超有個性」，反對的一方則稱「太密集了，醜死了」、「這麼多應該很難洗吧」，更有粉絲擔憂「太多刺青也算是自殘的一種，擔心他的精神狀態」等。



이거 Substance(본질) 버전이잖아 ...

정국이는 타투에 정국이의 본질들을 새긴 거야 pic.twitter.com/KXeqekeU60 — 냠 (@yum_jjk) October 7, 2023

此外，國已於今年6月11日正式退伍，結束近18個月的兵役。 他所屬的防彈少年團預計將於明年春天以完整體形式回歸，令全球粉絲無比期待。

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