金宣虎前女友人身安全受到威脅、精神痛苦，已經尋求法律保護

昨日晚間，有律師事務所透露金宣虎前女友A某在爆料後承受了巨大的精神壓力，甚至到了難以正常生活的程度，希望大家停止對被害人的惡意揣測。

該律師事務所表示：「現在A某的身份資訊遭到部份媒體、SNS和網路社群的無差別公開，還有基於虛假事實的指責，甚至對人身安全的威脅。 A某因此承受了巨大的精神痛苦，到了令日常生活困難的程度。 」

「鄭重懇請大家停止越線的臆測和名譽損害，以免對普通人A某造成更多傷害，也請節制對A某的採訪邀約。 我公司會盡全力保護A某，對於與A某相關的惡意報導、貼文和留言將採取所有可能的法律措施。 」

A某本月17日爆料「大勢演員K某」的渣男行為及辱駡貶低工作人員和對戲女演員等，私底下與螢幕形象差距巨大。

20日金宣虎發聲明承認自己就是「K某」並向前女友和觀眾道歉，其後前女友也表示收到道歉和解開誤會，並且十分難過、決定刪除爆料文。

不過仍然有很多網友四處挖掘和散播A某的身份資訊，以及暫時無法證實真假的「黑料」等等。 有些網友認為A某因為氣不過被分手和墮胎就毀掉金宣虎，目的達成後立即刪文；也有網友認為A某確實受到了身心傷害，等到劇終才爆料已經盡力把各方損失降到最低。

（封面圖源：IG@tvn_drama）

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