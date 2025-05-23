秀智&金宣虎Disney+新劇《魅惑》劇本圍讀照公開！貧窮畫家遇到不老吸血鬼，繼《Start-Up：我的新創時代》二搭更惹期待

Disney+正式宣布，將推出由秀智和金宣虎主演、韓在林導演執導的原創懸疑劇集《魅惑》，2026年全球同步上線。

《魅惑》改編自同名網漫，講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。



《魅惑》是韓在林導演繼《優雅的世界》、《觀相大師：滅王風暴》、《金權性內幕》、《緊急迫降》等話題電影後的新作，也是他繼《The 8 Show》後再次挑戰影集形式。 此次他與兩位獨具魅力的演員秀智和金宣虎攜手合作，備受期待。

秀智飾演南門賓館的主人「宋貞華」，是一位長年隱居、超過半世紀不曾踏出世間的神祕女子，擁有絕世美貌和難以捉摸的氣息。秀智曾在《初戀築夢101》《Wonderland》《九家之書》《當你沉睡時》《Start-Up：我的新創時代》等影視作品中給出令人驚艷的表現，預計將透過這個角色展現前所未見的全新面貌。



金宣虎則飾演畫家「尹以浩」，在遇到貞華之後，對真正的繪畫產生更深渴望。 被困在布滿謎團的飯店中，他逐漸陷入混亂與恐懼，同時也被貞華深深吸引，令人期待金宣虎的另一次演技轉變。



金宣虎主演過《貴公子》《海岸村恰恰恰》《苦盡柑來遇見你》《暴君》等多部不同類型風格的作品，值得一提的是，這是兩位演員繼《Start-Up：我的新創時代》後再度合作，將展現更進一步的角色張力與化學反應。



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