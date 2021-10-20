金宣虎前女友決定刪文並表示：「讓他的形象瞬間崩塌，我心裡也不好受」
明星 2021年10月20日 星期三20:42 Erin
演員金宣虎日前在遭到前女友A某指控私下種種不良行為後，在沉默三日後今早終於發出道歉聲明，而前女友在今日下午時分也發文表示願意撤下這些文字。
A某在pann原文更新如下內容：
因為我的文字而似乎對許多人造成意料之外的影響，很抱歉。
我與那位是有著真心相愛的時光的，因為我的一部分過激的文字，而讓他的形象瞬間崩塌，我的心裡也不好受。
從那位那裡收到了道歉，相互誤會的部分也應該解開了。
更多的事實以及其他內容不公開，希望不再渲染擴大關於我或是那位的故事了。
這次的事情讓許多人受害，也致上歉意。
這些文字會隨即刪除。
今早金宣虎的道歉聲明一發表，有許多網友就開始挖出更多與這位A小姐的相關細節，據悉她的網路帳號已經全關閉。如上所說在不希望風波繼續延燒的前提下，她也表示會刪除這些文字。
相關內容：
金宣虎承認自己就是「大勢演員K某」：對不起，向所有受到傷害的人致歉！
因私生活爭議，金宣虎確定從《兩天一夜》下車！製作組：「已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯」
金宣虎拍攝《海岸村恰恰恰》期間，很照顧他行程的《兩天一夜》！都在拍攝地附近進行錄製
（封面圖源：Facebook@tvN drama）
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留言/評論
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一個巴掌拍不響 ...男主有錯 女的難道就都沒問題嗎！只因為男主是公眾人物 要付出的就必須比一般人多 真是...
我們都不是當事人 無法得知誰對誰錯 ...沒必要針對人 只要對事 ...
我還是會繼續看男主演的戲劇和綜藝 畢竟他的才華是真有的...
1小時前
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想要報復那一瞬間就應該知道自己也要承擔爆料的後果。現在自己刪了文字關掉社交平台，自己想要脫身。目的達到了，人被你拉到谷底，很自私耶。
1小時前
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幹！都給人家往死裡打了，還在那裡假惺惺？
大家都是成年人了，交往期間的任何決定兩個人都有責任啊！
憑什麼事後被妳拿來作為毀滅對方的武器？難道只因為妳是女性，就可以淚臉婆娑，毫無遮攔的大力指責對方，要對方負起所有責任嗎？
感情問題本來就是兩個人自己要處理的問題，憑什麼妳可以拿來毀滅對方事業？
現在好了，對方被你毀掉了才在那裡故作姿態？
這種性格，以後遇到誰誰倒楣⋯
2小時前
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老實說她發這篇，還真的不如不要發吧？
我不是金宣虎的粉絲，我也沒有看恰恰恰，只看過他的一些綜藝片段而已。但我真心覺得女方也很有事。感情私事她是否有因為太過激動加油添醋這件事不得而知，但說他是雙面人好了，講真的我們每個人難道沒有為了生存而在職場一個樣下班就跟情人狂砲同事老闆嗎？我也砲過同事很機車靠北，但為了工作見面還不是得忍？誰敢說自己不是雙面人呢？結果情侶分手你跑去跟那些被抱怨的人捅你前男友私下罵他們，讓他在這個圈子混不下去，老實說妳也很惡劣不是嗎⋯⋯
37分前
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既然你都覺得大家有真心相愛嘅時候，點解要將佢毁成咁呢？違約賠償超過五十億韓元，你玩下文字遊戲人哋就賠上人生傾家蕩產！
分了手覺得條氣唔順就毀了他，識著呢啲女友都好得人驚。仲話要同你結婚，如果第時出軌分分鐘無命添😅
女方曾經結過婚又離咗婚，三十幾都係成熟女人，唔避孕係你自己選擇，唔好講到自己咩責任都無，仲話人哋騙婚。況且佢又係演藝圈做過，咩嘢可以最傷到人佢最清楚啦！
新聞傳到全世界都係，而家話撤掉文字？咪搞笑啦大姐！
1小時前