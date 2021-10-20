金宣虎前女友決定刪文並表示：「讓他的形象瞬間崩塌，我心裡也不好受」

演員金宣虎日前在遭到前女友A某指控私下種種不良行為後，在沉默三日後今早終於發出道歉聲明，而前女友在今日下午時分也發文表示願意撤下這些文字。

A某在pann原文更新如下內容：

因為我的文字而似乎對許多人造成意料之外的影響，很抱歉。

我與那位是有著真心相愛的時光的，因為我的一部分過激的文字，而讓他的形象瞬間崩塌，我的心裡也不好受。

從那位那裡收到了道歉，相互誤會的部分也應該解開了。

更多的事實以及其他內容不公開，希望不再渲染擴大關於我或是那位的故事了。

這次的事情讓許多人受害，也致上歉意。

這些文字會隨即刪除。

今早金宣虎的道歉聲明一發表，有許多網友就開始挖出更多與這位A小姐的相關細節，據悉她的網路帳號已經全關閉。如上所說在不希望風波繼續延燒的前提下，她也表示會刪除這些文字。

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（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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