【韓網熱門】《苦盡柑來遇見你》第三幕！網友驚呆：「金明」的老公是他啊

IU、朴寶劍主演的Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》公開了最新海報與預告片，「金明」（IU 飾）的老公登場。

根據劇情顯示，「金明」最後與「朴忠燮」婚姻，眼尖的網友發現扮演「朴忠燮」的是演員金宣虎。



韓國網友評論：

1. 我只想多看看IU和朴寶劍，連金明和英凡（李濬榮 飾）我都是忍著才看進去，這根本就是詐騙水準吧

2. 我覺得蠻好的，像小說一樣

3. 啊，我感覺可以棄劇了

4. 啊？？ 居然有金宣虎？ 為什麼啊???

5. 為什麼要用他啊

6. 嗯？ 居然沒和李濬榮結婚？？ 瘋了瘋了

7. 我是因為朴寶劍才一直看的，《Wonderland》是這樣，《苦盡柑來》也是，宣傳重點全是朴寶劍，但戲份最多只能算個配角，真的很傷心

8. 繼然這樣的話，為什麼把朴寶劍宣傳成主演一樣???

9. 懂了，我就只看第一幕

10. 朴寶劍不再出來了嗎？

11. 第三幕感覺全是金明的戀愛故事，但她老公居然是金宣虎??? 掌上明珠第一個女兒金明，為什麼要嫁給金宣虎啊

12. 之後的故事沒有朴寶劍了???? 我本來還打算播完再看

13. 這根本就是詐騙式宣傳啊，朴寶劍不出來了？

14. 雖然我覺得很好看，但也理解大家失望的心情，我也想一直看朴寶劍，還有對於金宣虎，真的無話可說

15. 瘋了，不看了

16. 好好的白菜被豬拱了

17. 朴寶劍居然不是男主???

18. 斥資600億，最後選角居然這樣？？

19. 朴寶劍應該會不停出現在回憶裡吧，故事是穿插著回憶來演的

20. 金明老公也應該讓朴寶劍來演啊！啊啊啊啊啊，為什麼不是啊????

21. 金宣虎？？ 這是詐騙，詐騙

22. 老公??? 我以為是以IU、朴寶劍的羅曼史為主，朴寶劍的戲份也太少了

23. 希望金明老公戲份不要多

24. IU既然都演女兒了，女婿也應該讓朴寶劍演啊

原文：https://theqoo.net/square/3651379438

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