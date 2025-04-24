金宣虎加入車銀優公司後，公開全新簡歷形象照！鄰家大哥哥&標誌性酒窩微笑的魅力深植人心～

《海岸村恰恰恰》、《苦盡柑來遇見你》的人氣演員金宣虎換了新公司後，首次公開全新個人簡歷照，正式開啟嶄新活動的序幕。

所屬公司Fantagio於24日公開了金宣虎的全新官方個人簡歷照，展現他多樣魅力的面貌。照片中的金宣虎，從他標誌性的酒窩微笑、冷酷眼神，到充滿魅力的氛圍，各種風格都詮釋得淋漓盡致，吸引眾人目光。



特別是金宣虎以他特有的溫柔眼神和更加深沉的氛圍展現出壓倒性的存在感。透過這次新公開的簡歷照，他如同自己寬廣的演技光譜一樣，從俐落的西裝造型到自然的休閒穿搭，都完美消化，展現出千變萬化的魅力。



此外，金宣虎以自然的髮型搭配基本款白T，散發溫柔氛圍，配上一抹微笑，展現出令人心動的清新外貌。而在黑色主題的剪影中，則展現出過去未曾見過的深邃氣場與冷酷魅力，再加上他招牌的酒窩微笑，形成強烈反差，展現獨有的感性魅力。

其中，一襲象牙白針織衫的造型，更突顯了金宣虎特有的自在感與自然魅力，搭配柔和的微笑，營造出溫暖氛圍，引發心動感受。



金宣虎最近在Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演朴忠燮一角，以自然的演技和一個眨眼動作掀起熱烈話題。在此次全新簡歷照中，他也展現了獨一無二的氣場與魅力，再度成為關注焦點。



金宣虎將以《苦盡柑來遇見你》為起點，目前也確定接下 Netflix《這份愛可以翻譯嗎？》和 Disney+《魅惑》，積極展開他2025年多產的演藝之路。

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