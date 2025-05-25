LE SSERAFI宮脇咲良《在朋友》自曝刻意迴避采源「等她離開才開門」，原因意外引共鳴！

女團LE SSERAFI成員宮脇咲良和采源近日做客金在中網路節目《在朋友》，聊到MBTI傾向、集體生活，還現場教學毛線編織，其中宿舍內互動的話題引起討論。

宮脇咲良和采源的MBTI都是T（理性思考型），另外三位成員則全都是F。 MC金在中看到節目組準備的話題，驚訝地問：「（宮脅咲良）在宿舍會迴避采源？ 關係不好嗎？」宮脅咲良急忙否認，稱二人關係最親近，但是：「（在宿舍）遇到的話，不是很尷尬嗎？」

金在中和采源聞言露出困惑的表情，宮脅咲良解釋道，因為工作關係隊友們每天24小時都綁定在一起，所以回到宿舍後就希望避免更多見面情景，假如要出門的時候聽到采源經過，就會等采源過去之後才開門。



金在中驚呼這也太彆扭，采源也曾經因此感到失落。 宮脅咲良進一步解釋道，如果穿著很放鬆的睡衣見到彼此會感到害羞。采源不解地問「那又怎樣呢？」這次換宮脅咲良驚訝：「哎？ 因為不是特別想看到，所以能迴避就迴避，希望彼此擁有自己的時間。」

金在中領悟到這是宮脅咲良對隊友的體諒，畢竟經歷過很多次團體生活，已經產生深刻的行為習慣，希望采源理解她的良苦用心。采源也接納了這一說法：「並不是躲避哦！」



這番對話意外引起很多韓國網友的共鳴：「完全理解，不管關係多親近也會有這樣的時候」「對於重視隱私和個人時間的人而言，真的是很貼心的體諒」「如果這樣對我的話會很感激」「我就連在家都避免跟家人頻繁碰面」「有時只是想快速喝口水，而一旦見面必須打招呼才行」「 就像聽到鄰居出門時會等等再出門吧，免得尷尬地打招呼、一起搭電梯」「采源其實是F（情感型）而不自知吧」XD



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