「希望6個人一直走下去！」韓網對金宣虎下車《兩天一夜》意見兩極

《兩天一夜》已經在昨日宣佈金宣虎下車，但在贊成的聲音之外，也有不少韓國觀眾表示希望他繼續留在節目。

隨著前女友爆料、金宣虎時隔三日道歉，很多韓國觀眾來到KBS網站留言要求金宣虎下車，《兩天一夜》也在昨日中午正式宣佈金宣虎離開節目組。

不過在前女友A某昨晚PO文表示已經接到金宣虎的道歉、決定刪除爆料文後，輿論開始緩慢回溫，有觀眾在KBS和《兩天一夜》的網站PO文表示反對金宣虎下車。

KBS觀眾權益中心的觀眾請願留言板上出現多個「反對金宣虎下車」的請願，其中一個已獲得1萬6千多人同意。 發帖人表示：「藝人當然應該展現出好的面貌，但看到他因為從前的事而一瞬間倒塌，粉絲和我都感到十分心痛和擔憂。 藝人成為藝人之前也是一般人，和我們一樣是人。 」該觀眾表示《兩天一夜》一直以來帶給他很多歡笑，希望好好解決解決、傾聽對方的立場，而不是直接讓他下車。



（圖源：KBS觀眾權益中心網站截圖）

《兩天一夜》網站留言板有200多個反對下車的PO文，反對者也大多認為近日的風波屬於演員的私生活，而戀人之間的事很難釐清事實關係，雖然在道德層面上應該批評，但人無完人、徹底反省即可，沒有必要下車。



（圖源：《兩天一夜》網站留言板截圖）

（封面圖源：KBS《兩天一夜》海報，IG@tvn_drama）

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