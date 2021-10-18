前女友曝大勢男演員K某是人渣！形象正派陽光積極，實則私下自我中心、自私自利的人！

大勢男演員不為人知的「渣男」一面被曝光，震驚了全韓網。

10月17日，韓國各大交流網站公開了一篇題為「大勢演員K某是雙面人，告發他厚臉皮的真面目」的長文，寫下文章的A某自稱是與K某交往了2年的前女友，她爆料：「 2020年初開始交往，現在已經分手4個月了，如果他只是人品爛的話，我也沒必要浪費時間在這裡爆料了，他電視裡展現的完全不同的形象讓我的精神備受打擊，導致無法正常生活，我想要曝光作為女生的我的私事，並願意承擔（曝光後帶來的）所有風險。」



A某引用了金容建和iKON Bobby未婚先孕的事情，表示：「我曾經愛過的這個男人在別人眼裡是個非常善良的人，但實際上卻是個兩面派，毫無負罪感的人渣。 用不能兌現的承諾哄我打掉孩子，還說這是侵犯他決定權的違法行為。」 K某用謊言哄騙說要結婚，女方在去年7月懷孕，最後又被哄騙去墮胎。 K某在替A某交完200萬（韓幣）的住院費之後態度猛然轉變，「他本人與銀幕形象完全不同，非常冷酷無情，我經常聽他罵與他一起工作的導演、同行，還對搭檔女演員的外貌指指點點。 他說D社拍到了我們的照片，因為和我談戀愛，讓他在公司裡很難做人，讓我刪掉合照，他自己刪了KAKAOTALK，甚至清空了我電腦裡的所有他本人的照片。 」



（圖源：theqoo截圖）

「之前他在某檔節目中因為大喊大叫引起爭議，我其實蠻開心的，因為這就是他的真面目之一，當然戀愛的時候他也有體貼溫柔的一面，但真正了解之後卻發現完全是另一個樣子，比起客觀的評價他人，他很喜歡貶低辱駡，是個非常以自我為中心的自私自利的人。」

「以結婚為藉口，勸誘我打胎的K某在電話裡向我提出分手，用威脅、狡辯的口吻對我說他在經濟、人氣上受到損失怎麼辦？ 沒有提及讓我打胎的真心道歉。 」最後，A某表示：如果連這種文章都不寫的話，我的人生會一輩子都會活在他給的痛苦之中，過不了正常的生活。」



對於事因，網友紛紛留言表示：「首先公開實名和證據吧...交往時說那樣的男人好分手就想毀掉他嗎...被這種推測文章討論的演員的形象都會髒...會冤枉無辜的演員...」、「K是Kim還是Kang，還有其他的姓嗎？ 」、「證據證據，有證據直接甩證據，渣男就要用證據錘死他，捕風捉影的文章會毀掉同姓的演員哦」等。 更多的網友則在根據首字母「K」在推測這位演員是誰，而在稍早的時間原PO已刪文了。

（封面圖源：YouTube@tv이벤트截圖）

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