金宣虎承認自己就是「大勢演員K某」：對不起，向所有受到傷害的人致歉！

金宣虎承認自己就是「大勢演員K某」：對不起，向所有受到傷害的人致歉！

明星   2021年10月20日   星期三09:29   Tracy   82

對於這兩日震驚整個韓娛圈的「大勢演員K某」事件，金宣虎終於開口了，並承認及道歉。

這幾日的韓網熱搜大部份都是關於「大勢演員K某」的新聞，從「大勢演員K某疑似是金宣虎」、到「品牌商撤廣告」、 再到「金宣虎與S.A.L.T娛樂合約9月到期」等，每一條都牽動了網民的心，眾人苦等S.A.L.T娛樂與金宣虎的聲明，10月20日大家終於看到了真正的聲明，而所有的猜測都塵埃落定，因為金宣虎承認自己就是K某。

<以下為S.A.L.T娛樂官方聲明全文>

大家好，這裡是S.A.L.T娛樂，就金宣虎演員的個人事情給很多人帶來困擾一事致歉。此事令大家失望了，也傷害到了很多人，我們向大家說聲抱歉。 最後因為不光采的事情給大家帶去困擾這一點，我司再次道歉。


（圖源：IG@salt_ent）

<以下為金宣虎官方聲明全文>
大家好，我是金宣虎。
非常抱歉我這麼晚才出來回應。
不久前看到提及我的名字的新聞報導後，我開始感到很害怕，所以直到現在才出來回應，由此寫下這篇文字。
我曾經與那位認真地交往過，但交往期間因為我的疏忽和沒有深思熟慮的行為傷害到了她。 我想與之見面並親自道歉，但是現在沒有辦法好好傳達我的歉意，我還在等（與她見面）。因此，現在我能做的就是哪怕是通過這篇文字，也想要向她傳達我深深的歉意。.
對不起，讓一直以來信任、支持我的所有人失望了，正因為有一直支持我的人，我才能以金宣虎的演員身份站在這裡，但我卻忘記了這一點。
對不起，因為我的不足，帶給一起出演作品的演員們和相關人員諸多困擾。
對不起，真心向所有受到傷害之人道歉。
雖然我知道我這篇沒有頭緒的文章不會完全觸及到大家的心，但我還是想要這樣表達我的真心。
真的對不起。


（圖源：IG@salt_ent）

19日晚些時候，韓媒突然爆出金宣虎和S.A.L.T娛樂的合約9月到期的消息，對此公司也回應「報導並非事實，他和公司的合約還有相當長的一段時間」。另外，韓媒還挖出了匿名曝光金宣虎的女網民的身份，據悉是一位電視播出業界出身的Blogger，她從2000年代-2010年中旬一直活躍在各大電視台，頗有些姿色。離開電視台之後做起了國際貿易方面的生意。韓國媒體透露如果金宣虎前任身份徹底曝光的話，可能會掀起相當大的熱議。

（封面圖源：IG@salt_ent）

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留言/評論
  • 希望大家給宣虎機會，始終感情是當時人的事，不要影響他的演藝事業🙏🏻繼續支持你
    1小時前
  • 感情是雙方的事情，處理得好壞，與演技無關； 朱智勳也曾經摔跤再站起來， 未來對待演藝的態度，才是最重要的。
    58分前
  • 不明白大家為什麼要說女生有問題，雖然不知道對女生傷害有多大 但當初如果真的受了前男友很大的傷害，之後看到他在電視上完全雙面人是真的會覺得很嘔心很討厭的，所以覺得女生沒什麼大問題，因為對她來說男生很渣，跟平常兩個樣，覺得不值得大家這樣喜歡他 如果他沒有傷害到很嚴重，相信女生也不會這樣做 對那麼多人無條件的幫男的說話覺得不理解 之前金正賢得罪的是徐賢，就要比罵成這樣，現在的前女友是普通人就被無視 可能是大家運氣很好，沒遇到過渣男，不知道會造成多大的傷害
    38分前
  • 我覺得真是受夠了 先說，我喜歡的是隔壁棚的鄭少女。超級喜歡❤ 海恰我喜歡的是砍離奶奶和申敏兒 談戀愛兩情相悅，兩人的關係也是合意的吧(各種意義上) 為什麼幾乎都要這樣一面倒自己是受害者呢？不論男女，大家認真站好自己的位置，有問題想辦法解決，受了委屈就離開，不要只是站在那裡哭，委屈求全沒用之後才在那裡可憐的自己可惡的他人，好嗎？! 會需要用討好的姿態來讓自己被重視，表示自己就是不被重視才需要討好嘛。那用討好來希望被重視，不是本末倒置嗎？! 性別教育不能等啊！我快氣瘋~
    49分前
  • 有BB男既唔想要，但女既堅持要，咁係男問題定女問題？ 如果男既係藝人，女咁公開即係逼男藝人要女同BB，唔要就要毁掉男藝人事業。情況同威逼冇異，感情勒索 在我角度上同佢事業冇咩關係🙄🙄🙄
    51分前
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