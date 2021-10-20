金宣虎承認自己就是「大勢演員K某」：對不起，向所有受到傷害的人致歉！

對於這兩日震驚整個韓娛圈的「大勢演員K某」事件，金宣虎終於開口了，並承認及道歉。

這幾日的韓網熱搜大部份都是關於「大勢演員K某」的新聞，從「大勢演員K某疑似是金宣虎」、到「品牌商撤廣告」、 再到「金宣虎與S.A.L.T娛樂合約9月到期」等，每一條都牽動了網民的心，眾人苦等S.A.L.T娛樂與金宣虎的聲明，10月20日大家終於看到了真正的聲明，而所有的猜測都塵埃落定，因為金宣虎承認自己就是K某。

<以下為S.A.L.T娛樂官方聲明全文>

大家好，這裡是S.A.L.T娛樂，就金宣虎演員的個人事情給很多人帶來困擾一事致歉。此事令大家失望了，也傷害到了很多人，我們向大家說聲抱歉。 最後因為不光采的事情給大家帶去困擾這一點，我司再次道歉。



（圖源：IG@salt_ent）

<以下為金宣虎官方聲明全文>

大家好，我是金宣虎。

非常抱歉我這麼晚才出來回應。

不久前看到提及我的名字的新聞報導後，我開始感到很害怕，所以直到現在才出來回應，由此寫下這篇文字。

我曾經與那位認真地交往過，但交往期間因為我的疏忽和沒有深思熟慮的行為傷害到了她。 我想與之見面並親自道歉，但是現在沒有辦法好好傳達我的歉意，我還在等（與她見面）。因此，現在我能做的就是哪怕是通過這篇文字，也想要向她傳達我深深的歉意。.

對不起，讓一直以來信任、支持我的所有人失望了，正因為有一直支持我的人，我才能以金宣虎的演員身份站在這裡，但我卻忘記了這一點。

對不起，因為我的不足，帶給一起出演作品的演員們和相關人員諸多困擾。

對不起，真心向所有受到傷害之人道歉。

雖然我知道我這篇沒有頭緒的文章不會完全觸及到大家的心，但我還是想要這樣表達我的真心。

真的對不起。



（圖源：IG@salt_ent）

19日晚些時候，韓媒突然爆出金宣虎和S.A.L.T娛樂的合約9月到期的消息，對此公司也回應「報導並非事實，他和公司的合約還有相當長的一段時間」。另外，韓媒還挖出了匿名曝光金宣虎的女網民的身份，據悉是一位電視播出業界出身的Blogger，她從2000年代-2010年中旬一直活躍在各大電視台，頗有些姿色。離開電視台之後做起了國際貿易方面的生意。韓國媒體透露如果金宣虎前任身份徹底曝光的話，可能會掀起相當大的熱議。

（封面圖源：IG@salt_ent）

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