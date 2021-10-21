金宣虎前女友人身安全受到威胁、精神痛苦，已经寻求法律保护

昨日晚间，有律师事务所透露金宣虎前女友A某在爆料后承受了巨大的精神压力，甚至到了难以正常生活的程度，希望大家停止对被害人的恶意揣测。

该律师事务所表示：「现在A某的身份资讯遭到部份媒体、SNS和网路社群的无差别公开，还有基於虚假事实的指责，甚至对人身安全的威胁。 A某因此承受了巨大的精神痛苦，到了令日常生活困难的程度。 」

「郑重恳请大家停止越线的臆测和名誉损害，以免对普通人A某造成更多伤害，也请节制对A某的采访邀约。 我公司会尽全力保护A某，对於与A某相关的恶意报导、贴文和留言将采取所有可能的法律措施。 」

A某本月17日爆料「大势演员K某」的渣男行为及辱駡贬低工作人员和对戏女演员等，私底下与萤幕形象差距巨大。

20日金宣虎发声明承认自己就是「K某」并向前女友和观众道歉，其后前女友也表示收到道歉和解开误会，并且十分难过、决定删除爆料文。

不过仍然有很多网友四处挖掘和散播A某的身份资讯，以及暂时无法证实真假的「黑料」等等。 有些网友认为A某因为气不过被分手和堕胎就毁掉金宣虎，目的达成后立即删文；也有网友认为A某确实受到了身心伤害，等到剧终才爆料已经尽力把各方损失降到最低。

（封面图源：IG@tvn_drama）

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