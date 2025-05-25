蘇志燮見面會中途竟然想溜班！澤演未能完成「解扣任務」只好請粉絲留意新作

韓國男神蘇志燮與玉澤演5月25日晚間於台北國際會議中心舉行雙人粉絲見面會《SONICe ParTY》，兩人不僅為這次的見面會譜寫新曲，更與粉絲們大聊過去的戲劇作品，也帶來精采歌曲舞台，分享心情以及與粉絲們近距離互動。

一開場，蘇志燮率先以一襲黑色西裝搭配墨鏡帥氣現身，演唱〈Can’t Smile Without You〉，他立刻向大家問候：「大家好，我是蘇志燮，上一次見到大家已經是六年前了，很緊張又很期待，希望今天跟大家一起度過幸福的時光。」節目上半部先是由蘇志燮與大家分享過往的戲劇作品以及近況，他特別提到兩部在他人生中相當重要的作品，他因為演出《峇里島的日子》而受到大家喜愛，讓他有了首度亞洲巡迴見面會的機會，能夠與各地的粉絲們見面，而《對不起，我愛你》中他所飾演的車武赫這個角色，也是他人生相當重要的一個轉捩點，所以至今仍是蘇志燮心目中第一名的作品。也不忘宣傳一下6月6日即將公開的新作品《無赦之仇》，是他為死去的弟弟展開復仇的故事，也算是蘇志燮久違挑戰動作戲碼。

接下來玉澤演驚喜登場，與蘇志燮一同合唱創作的新曲〈Sunshine〉，這是為這次見面會所寫的新歌，由玉澤演譜曲、兩人共同填詞，因為是想著粉絲們的笑臉創作的，所以很快就寫好了，希望大家都喜歡。澤演還記得上一次也在同場地與粉絲們見面，對於能夠再度見到大家，他表示相當開心。他也提到昨日抵台雖然下著雨，他仍然遊興不減跑去饒河夜市大吃了一輪，不過他說了一堆美食卻獨漏他與粉絲們約定要嘗試的「臭豆腐」，澤演只好推託其詞說是太飽吃不下了，留待下一次在達成約定，言下之意是還沒能鼓起勇氣挑戰。蘇志燮也提到很想去逛台北101，已經去過的澤演也相當推薦，而且還提醒蘇志燮「101就在旁邊」，蘇志燮馬上說「等我10分鐘，我去一下就回來」，引發全場大笑。



接下來玉澤演更是大唱8首歌曲，展現舞台動感魅力，他更了解粉絲們最愛看到他壯碩的肌肉身材，在遊戲環節還提出「猜錯一題解一顆扣子」的懲罰規則，沒想到聰明的他卻一直都答對，讓粉絲大失所望，澤演只好向大家預告他的新作《我奪走了公爵的初夜》以及《靈魂伴侶》都將出現脫衣的場面，請大家多多支持。他們更驚喜從觀眾席現身，一一與粉絲擊掌道別，展現滿滿的誠意。

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