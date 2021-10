Super Junior-D&E專輯預告雙人合體更有趣！完美複製搞怪廣告，「東海銀赫C」超洗腦～

這系列宣傳真的太可愛了啦!

Super Junior-D&E出道十年將推出正規一輯《Countdown》,為了宣傳專輯,銀赫與東海相繼模仿了寢具廣告,把「Countdown」編進廣告詞裡,讓看過的人不想記得都難。而最新兩支預告,兩人合體的仿拍更搞笑且更加洗腦!

(前情提要:‎Super Junior又誕生超強致敬!銀赫學朴寶劍可愛跳舞~原來D&E專輯預告都模仿自寢具廣告!‎)

「懂點英語吧?念一下這個吧!」「COUNTOWN。」「做得好。」「COUNTOWN。」



「啊,好冷。看來該買件大衣了。」「既然要買,也買D&E專輯吧!」「不愧是D&E。」「從〈Oppa, Oppa〉到〈B.A.D〉為止,已經十週年,COUNTOWN。」



D&E這第3支仿拍影片,模仿自孔劉與孔曉振2016年為新世界百貨所拍的購物網站「SSG.COM」廣告。SSG.COM當時的廣告概念很前衛,用鮮明的色彩、重低音的配樂吸引人,孔曉振和孔劉故意少了些靈魂念台詞,再搭配刻意的肢體動作,像娃娃的表演令人深刻。



「東海銀赫C──(一日必須化學反應)都包含了、沒有包含、都包含了、沒有包含、都包含了、沒有包含,東海銀赫C……東海銀赫、東海銀赫、東海銀赫C……」



「一日必須化學反應(防止粉絲損失、17年默契、Super Bromance、恢復元氣、幸福充電、正規專輯發行),都包含了!」



超洗腦的「東海銀赫C」仿自飲品「奧樂蜜C」2017年廣告,由全炫茂與權娜拉演出。銀赫與東海完美複製全炫茂與權娜拉毫無靈魂的舞蹈,銀赫也同樣在某一刻突然嗨起來狂舞,毫無偶像包袱的模樣笑翻粉絲,根本是繼朴寶劍舞蹈後的超可愛佳作。



最後欣賞D&E所有《Countdown》預告與原版廣告對比(粉絲自製影片)吧!還有一支幕後花絮別錯過了!

D&E's version (parody cf) vs the original cf



they really put a lot of effort it's so similar #SuperJuniorDnE#SuperJuniorDnE_COUNTDOWN

pic.twitter.com/QE9hqZEQmI