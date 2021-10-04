Super Junior-D&E專輯預告雙人合體更有趣！完美複製搞怪廣告，「東海銀赫C」超洗腦～

這系列宣傳真的太可愛了啦！

Super Junior-D&E出道十年將推出正規一輯《Countdown》，為了宣傳專輯，銀赫與東海相繼模仿了寢具廣告，把「Countdown」編進廣告詞裡，讓看過的人不想記得都難。而最新兩支預告，兩人合體的仿拍更搞笑且更加洗腦！

（前情提要：‎Super Junior又誕生超強致敬！銀赫學朴寶劍可愛跳舞～原來D&E專輯預告都模仿自寢具廣告！‎）

「懂點英語吧？念一下這個吧！」「COUNTOWN。」「做得好。」「COUNTOWN。」



「啊，好冷。看來該買件大衣了。」「既然要買，也買D&E專輯吧！」「不愧是D&E。」「從〈Oppa, Oppa〉到〈B.A.D〉為止，已經十週年，COUNTOWN。」



D&E這第3支仿拍影片，模仿自孔劉與孔曉振2016年為新世界百貨所拍的購物網站「SSG.COM」廣告。SSG.COM當時的廣告概念很前衛，用鮮明的色彩、重低音的配樂吸引人，孔曉振和孔劉故意少了些靈魂念台詞，再搭配刻意的肢體動作，像娃娃的表演令人深刻。







「東海銀赫C──（一日必須化學反應）都包含了、沒有包含、都包含了、沒有包含、都包含了、沒有包含，東海銀赫C……東海銀赫、東海銀赫、東海銀赫C……」



「一日必須化學反應（防止粉絲損失、17年默契、Super Bromance、恢復元氣、幸福充電、正規專輯發行），都包含了！」



超洗腦的「東海銀赫C」仿自飲品「奧樂蜜C」2017年廣告，由全炫茂與權娜拉演出。銀赫與東海完美複製全炫茂與權娜拉毫無靈魂的舞蹈，銀赫也同樣在某一刻突然嗨起來狂舞，毫無偶像包袱的模樣笑翻粉絲，根本是繼朴寶劍舞蹈後的超可愛佳作。







最後欣賞D&E所有《Countdown》預告與原版廣告對比（粉絲自製影片）吧！還有一支幕後花絮別錯過了！

D&E's version (parody cf) vs the original cf



they really put a lot of effort it's so similar #SuperJuniorDnE#SuperJuniorDnE_COUNTDOWN

pic.twitter.com/QE9hqZEQmI — (@heebunim) September 30, 2021

（圖：D&E專輯預告@YouTube SUPER JUNIOR 截圖、SSG.COM廣告@YouTube SSG.COM 截圖、奧樂蜜C廣告@YouTube 동아오츠카 截圖）

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