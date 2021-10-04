不愧是「新瘋」啊！安宰賢的身材管理秘訣：「坐著透明椅子吃飯，實在太累所以乾脆別吃了」

羅PD團隊推出的全新 tvN 5分鐘綜藝《運動天才安宰賢》，要讓公認的「運動白癡」安宰賢變身成「運動天才」，他將拜師各個運動項目的實力選手，努力挖掘自己的潛能。

1日，公開安宰賢與製作組進行事前會議的影片，羅PD就說：「我們有那種懷疑來著，你其實是『運動天才』，為了讓觀眾們覺得有趣才那樣的。」製作組問：「擅長跳遠嗎？」安宰賢：「討厭進沙子到鞋子裡，所以不跳。」之後還問各種運動，安宰賢總是有各種理由：怕手腕會扭到（鞍馬）、不喜歡受到壓力的（伏地挺身）、打的話會疼（排球）。



羅PD：「那腹肌是怎麼練出來的呢？」安宰賢表示要叫大家一個核心鍛煉的方法，把家裡的椅子都拿走，坐著透明椅子（深蹲）吃飯，但...後來他說：「做著這個訓練，出現了一個問題，既然這樣不如別吃飯更好，那時候就會變瘦了。」



之後，製作組還拿來了毽子，安宰賢充滿自信地說自己能踢5個，羅PD聽到又馬上打賭：「如果踢5個以上的話，我能給你買10雙運動鞋。」為了踢毽子，也準備了很久（伸展運動10分鐘、恢復肌肉酸痛10分鐘、換褲子5分鐘），最後...踢了1個，第二次嘗試第2下就踢到天花板 XD

問題，既然這樣不如別吃飯更好，那時候就會變瘦了。」



下集預告中，安宰賢首個挑戰的項目是「舉重」，還找來東京奧運的代表選手當教練，教練還說：「舉得挺好的，真的是天才嗎？」結果...他一直沒什麼反應，教練：「要幫你抓嗎？」安宰賢：「請幫我抓一下吧！」其他訓練腿狂搖晃，全身都在咯吱，不停地出現「生鏽音效」啊！期待下週播出～





（圖：채널 십오야）

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