Super Junior又誕生超強致敬！銀赫學朴寶劍可愛跳舞～原來D&E專輯預告都模仿自寢具廣告！

D&E出道十年，正規一輯要來啦～啊為什麼都是選寢具廣告（抱歉，小編亂想X）

Super Junior小分隊D&E（東海&銀赫）今年邁入第十年終於推出正規一輯《COUNTDOWN》，自28日開始「countdown倒數計時」公開一系列預告，一看相當眼熟！

第一支預告是銀赫單獨版本，內容不僅眼熟又耳熟，他在房間裡聽著《小小兵》（迷你兵團）名曲〈Happy〉「自嗨」起舞，旁白推銷自家專輯：「好險換了D&E，誰說的？身體說的。聆聽D&E的音樂成就美好的自我。製作得很好──COUNTDOWN。」



原來這是模仿自去年朴寶劍為寢具品牌ACE BED所拍的廣告，場景與舞蹈均模仿得維妙維肖，堪稱一絕！不論銀赫還是朴寶劍，最後一幕躺在床上露出滿足笑容、比出愛心姿勢，同樣都融化粉絲的心！連銀赫自己都在影片下方留言：「真可愛」。



▼原版朴寶劍廣告



而這不是Super Junior第一次推出如此極致的模仿影片了，今年7月厲旭就曾找上銀赫與神童一同cover一支東海演出的MV，MV的場景與人物造型亦模仿得如出一轍。



（延伸閱讀：‎Elsa再現！SJ厲旭Cover東海MV自己當女主角，找銀赫&神童演繹深情三角戀）

D&E東海單獨版本《COUNTDOWN》預告也在昨（29）日公開，風格就和銀赫截然不同了。畫面灰暗神秘，人人打著哈欠……只有東海一人飽足精神chill的說：「屹立不搖的D&E。」



這支預告來自於同是寢具品牌的席夢思，仔細一瞧會發現登場人物的造型都有幾分相似。而東海雖然僅出現最後幾秒，但梳起起油頭戴起眼鏡的他，斯文模樣再次迷倒萬千少女！



▼原版廣告



也許接下來會不會有D&E合體版本預告？那又會致敬哪支寢具廣告了呢？

（圖：D&E專輯預告@YouTube Super Junior 截圖、ACE BED廣告@YouTube ACE BED 截圖）

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