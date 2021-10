Super Junior-D&E专辑预告双人合体更有趣！完美复制搞怪广告，「东海银赫C」超洗脑～

这系列宣传真的太可爱了啦!

Super Junior-D&E出道十年将推出正规一辑《Countdown》,为了宣传专辑,银赫与东海相继模仿了寝具广告,把「Countdown」编进广告词里,让看过的人不想记得都难。而最新两支预告,两人合体的仿拍更搞笑且更加洗脑!

(前情提要:‎Super Junior又诞生超强致敬!银赫学朴宝剑可爱跳舞~原来D&E专辑预告都模仿自寝具广告!‎)

「懂点英语吧?念一下这个吧!」「COUNTOWN。」「做得好。」「COUNTOWN。」



「啊,好冷。看来该买件大衣了。」「既然要买,也买D&E专辑吧!」「不愧是D&E。」「从〈Oppa, Oppa〉到〈B.A.D〉为止,已经十周年,COUNTOWN。」



D&E这第3支仿拍影片,模仿自孔刘与孔晓振2016年为新世界百货所拍的购物网站「SSG.COM」广告。SSG.COM当时的广告概念很前卫,用鲜明的色彩、重低音的配乐吸引人,孔晓振和孔刘故意少了些灵魂念台词,再搭配刻意的肢体动作,像娃娃的表演令人深刻。



「东海银赫C――(一日必须化学反应)都包含了、没有包含、都包含了、没有包含、都包含了、没有包含,东海银赫C……东海银赫、东海银赫、东海银赫C……」



「一日必须化学反应(防止粉丝损失、17年默契、Super Bromance、恢复元气、幸福充电、正规专辑发行),都包含了!」



超洗脑的「东海银赫C」仿自饮品「奥乐蜜C」2017年广告,由全炫茂与权娜拉演出。银赫与东海完美复制全炫茂与权娜拉毫无灵魂的舞蹈,银赫也同样在某一刻突然嗨起来狂舞,毫无偶像包袱的模样笑翻粉丝,根本是继朴宝剑舞蹈后的超可爱佳作。



最后欣赏D&E所有《Countdown》预告与原版广告对比(粉丝自制影片)吧!还有一支幕后花絮别错过了!

D&E's version (parody cf) vs the original cf



they really put a lot of effort it's so similar #SuperJuniorDnE#SuperJuniorDnE_COUNTDOWN

pic.twitter.com/QE9hqZEQmI