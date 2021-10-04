Super Junior-D&E专辑预告双人合体更有趣！完美复制搞怪广告，「东海银赫C」超洗脑～

这系列宣传真的太可爱了啦！

Super Junior-D&E出道十年将推出正规一辑《Countdown》，为了宣传专辑，银赫与东海相继模仿了寝具广告，把「Countdown」编进广告词里，让看过的人不想记得都难。而最新两支预告，两人合体的仿拍更搞笑且更加洗脑！

（前情提要：‎Super Junior又诞生超强致敬！银赫学朴宝剑可爱跳舞～原来D&E专辑预告都模仿自寝具广告！‎）

「懂点英语吧？念一下这个吧！」「COUNTOWN。」「做得好。」「COUNTOWN。」



「啊，好冷。看来该买件大衣了。」「既然要买，也买D&E专辑吧！」「不愧是D&E。」「从〈Oppa, Oppa〉到〈B.A.D〉为止，已经十周年，COUNTOWN。」



D&E这第3支仿拍影片，模仿自孔刘与孔晓振2016年为新世界百货所拍的购物网站「SSG.COM」广告。SSG.COM当时的广告概念很前卫，用鲜明的色彩、重低音的配乐吸引人，孔晓振和孔刘故意少了些灵魂念台词，再搭配刻意的肢体动作，像娃娃的表演令人深刻。







「东海银赫C――（一日必须化学反应）都包含了、没有包含、都包含了、没有包含、都包含了、没有包含，东海银赫C……东海银赫、东海银赫、东海银赫C……」



「一日必须化学反应（防止粉丝损失、17年默契、Super Bromance、恢复元气、幸福充电、正规专辑发行），都包含了！」



超洗脑的「东海银赫C」仿自饮品「奥乐蜜C」2017年广告，由全炫茂与权娜拉演出。银赫与东海完美复制全炫茂与权娜拉毫无灵魂的舞蹈，银赫也同样在某一刻突然嗨起来狂舞，毫无偶像包袱的模样笑翻粉丝，根本是继朴宝剑舞蹈后的超可爱佳作。







最后欣赏D&E所有《Countdown》预告与原版广告对比（粉丝自制影片）吧！还有一支幕后花絮别错过了！

D&E's version (parody cf) vs the original cf



they really put a lot of effort it's so similar #SuperJuniorDnE#SuperJuniorDnE_COUNTDOWN

pic.twitter.com/QE9hqZEQmI — (@heebunim) September 30, 2021

（图：D&E专辑预告@YouTube SUPER JUNIOR 截图、SSG.COM广告@YouTube SSG.COM 截图、奥乐蜜C广告@YouTube 동아오츠카 截图）

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