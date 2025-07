Super Junior東海去看WINNER演唱會！衝去抱住成員竟被保鑣當成瘋狂粉絲，差點要被拖走 XD

Super Junior 東海差點被當成瘋狂粉絲!之後他也跟保鑣道歉 XD

WINNER 在25日到27日在奧林匹克大廳舉行爲期三天《WINNER [OUR MOMENT]》演唱會。這是繼2022年舉辦的《The Circle》之後,他們時隔3年3個月再次與國內粉絲見面。歌曲進行重新編曲外,三位成員還準備SOLO舞台,得到粉絲們的熱烈響應。



在26日的演唱會也發生可愛的小插曲,成員在觀眾席上進行繞場時,有位男子突然衝上去抱住李昇勳,而這名男子正是 Super Junior 的東海,結果...旁邊的似乎保鑣不知道他是誰,正準備拉開他的時候,東海的經紀人也趕快向前阻止 XD

This fans were very aggressive!!Donghae hugged Seung Hoon #DONGHAE #동해



cr Insuii pic.twitter.com/sIZ1Q2Wwo1