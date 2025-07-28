Super Junior東海去看WINNER演唱會！衝去抱住成員竟被保鑣當成瘋狂粉絲，差點要被拖走 XD

Super Junior 東海差點被當成瘋狂粉絲！之後他也跟保鑣道歉 XD

WINNER 在25日到27日在奧林匹克大廳舉行爲期三天《WINNER [OUR MOMENT]》演唱會。這是繼2022年舉辦的《The Circle》之後，他們時隔3年3個月再次與國內粉絲見面。歌曲進行重新編曲外，三位成員還準備SOLO舞台，得到粉絲們的熱烈響應。



在26日的演唱會也發生可愛的小插曲，成員在觀眾席上進行繞場時，有位男子突然衝上去抱住李昇勳，而這名男子正是 Super Junior 的東海，結果...旁邊的似乎保鑣不知道他是誰，正準備拉開他的時候，東海的經紀人也趕快向前阻止 XD

相關影片在 SNS 上流傳，網友紛紛表示：「太好笑了」、「怎麼這麼調皮」、「保鑣看起來也很慌張」、「這已經是第二次了（之前WINNER演唱會，東海也抱著金秦禹）哈哈哈哈」、「看幾次都覺得很好笑」等等。而東海也在 IG 限時動態寫下：「保鑣Nim不好意思，嚇到你了吧？我只是很想抱昇勳。」



另外，成功結束此次首爾演唱會的 WINNER ，之後也將到澳門、曼谷、台北、雅加達、日本神戶、日本東京、香港、吉隆坡與當地粉絲見面。



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