TMA頒獎禮上ASTRO文彬的獨舞怎麼這麼眼熟呢！韓網民貼出了與日本天團ARASHI嵐4年前的演出對比～

廣大歌迷們在看完了ASTRO文彬的演出後陷入了沉思。

韓國一年一度的「THE FACT MUSIC AWARDS」頒獎典禮於前日順利落幕，「臉天才」車銀優所在男團ASTRO不僅捧回了「Artist of the Year」的獎杯，還為粉絲們呈獻了《One》、《After Midnight》等精彩演出。 只是眼尖的網友們發現成員文彬獨舞的表演似乎非常眼熟，和日本天團「ARASHI嵐」4年前的演出怎麼那麼像呢。



▲fb@ASTRO 아스트로

文彬的獨舞演出上，他站在舞台正中央，後面大型LED螢幕顯示出了一雙手正在操控著魁儡線，文彬伴隨著配音樂與動畫舞蹈，每一個踩點都十分精準，正常演出結束後也火速在韓網上掀起了熱議，被不少人大讚「木偶文彬，簡直絕了！」



只是很快就有網友發現2017年-2018年「ARASHI嵐」的「Untitled」巡迴演唱會中也有相同的橋段。 當時隊長大野智也站在LED螢幕前，化身為被一雙手操控著的魁儡，這段演出差不多有17秒，最後螢幕前，最後螢幕前，化身為被一雙手操控著的魁儡，最後傀儡線被截斷而落幕。



對比影片火速在韓網上流傳開來，更有人直接以「是否是抄襲」為題在THE QOO上發帖，引發了廣大網民的討論，眾人留言表示：「可以說是翻版了」、「ARASHI果然是ARASHI，只是我們為什麼要抄襲人家的作品呢」、「可以看作是致敬吧，我也不不太懂」等。

「首圖：twitter@@smallparkk、@_moonkongdal截圖」

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