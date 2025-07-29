徐玄振送咖啡車灑糖！宋慧喬拍照打卡，孔劉：誰叫你送的？我不喝！

韓劇粉絲準備好了嗎？ 孔劉和宋慧喬這對黃金組合還沒開播，幕後花絮就先來一波撒糖！兩位頂級演員最近在個人SNS上秀出由後輩好友徐玄振送來的咖啡車應援，結果不只拍戲精彩，連友情互動都堪稱「另類韓劇」。

事情是這樣的——7月26日，宋慧喬在IG上發文：「동바라기（東九控/新劇中孔劉的角色名）」附上一張可愛又有點鬧的餅乾照，那餅乾上竟然是孔劉的臉！（好吃嗎？ 粉絲表示很想咬一口！）而在餅乾旁擺V字手勢的，不是別人，正是本尊孔劉本人，還被宋慧喬親自標註，畫面一秒變成限定版雙星聯動。



而另一邊，孔劉也不甘示弱，po出來自「舊愛」...... 不，是舊搭檔徐玄振送來的咖啡車照，車上寫著「東九朴 果樹園路」這種讓人忍不住笑出聲的角色哏標語，堪稱應援界的高級幽默。



不過最精華的部份在這裡——孔劉公開他和徐玄振的聊天紀錄，句句都像喜劇本： 孔劉：「咖啡車不要送啦。 給我我也不喝。」 徐玄振秒回：「不想停手欸~那你自己別喝就好啊（笑）」 這互嗆互鬧的節奏根本是兄妹日常劇本，網友笑翻：「這友情根本比劇本還有戲！」其實孔劉與徐玄振曾合作Netflix影集《一箱情緣》，當時培養出好感情，這次雖然各自有新戲，依然不忘友情支援。



此外，孔劉與宋慧喬正合體拍攝Netflix新劇《慢慢地，強烈地》（《천천히 강렬하게》），光是名字就有點讓人上頭，更別提這組演員名單，連劇還沒開播就先贏一半了。

咖啡車有了，餅乾也曬了，鬧劇演足了，現在就等正片上場。 觀眾表示：「這部還不快播，我比演員還急！」看來這場「慢慢地」愛情，真的讓大家「強烈地」期待啦！

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