【少量劇雷】《海岸村恰恰恰》提到的民俗故事：老鼠吃了指甲會變成人

昨晚有多少人看到洪班長這句話時頭頂冒出問號？ 看完這篇文就知道洪班長在講什麼啦！

昨晚播出的《海岸村恰恰恰》第十集裡，慧珍幫因為救自己而受傷的洪班長準備祭拜用的食物，洪班長看到後打趣說：「妳這個樣子很陌生耶，妳真的是我認識的牙醫嗎？ 該不會是老鼠吃了指甲變身的吧？ 」被慧珍吐槽：「這個冷笑話真過時。 」這段對話看似沒頭沒尾，其實是和韓國的一則民俗故事有關！



（圖：Netflix截圖）

洪班長這句話來自是民俗故事里的「老鼠變形（쥐의 둔갑）」，講的是老鼠吃了人的指甲後冒充主人、最後被主人打敗的故事。 一般而言講述如下：老鼠長期吃主人隨意剪下丟掉的手指甲或腳指甲後變身為主人，而家人皆認為老鼠的變身才是真的主人（因為老鼠比真主人更勤勞懂事），在縣令的判決下，真主人反被判為冒充者、被逐出家門。 真主人在外受盡顛沛流離之苦，後來在某人的建議下將一隻貓帶回了家，貓將假主人咬了之後，老鼠馬上變回原形，真主人終於回到了本屬於自己的位置上。

不同版本裡會有一些細節的變動，比如老鼠趁主人不在家時取而代之、真主人靠自己想到帶貓回家的方法等等，而老鼠變身的原因也有主人隨意丟棄衣冠，或兒媳給老鼠餵食等他人的失誤。例如在韓國古代小說《雍固執傳》中，兒媳婦因為可憐年老的老鼠肚餓而把早上的第一勺飯喂給它，但依照韓國民俗，頭勺飯應該屬於家中長輩，這樣餵了一年之後，老鼠開始妄想自己就是家中長輩，並將妄想付諸行動。



（圖：Youtube@깨비키즈 [KEBIKIDS]）

通常認為這個故事的寓意是強調「要珍惜每粒糧食」、體現韓國民間對穀物之神的崇拜思想，以及「身體發膚，受之父母，不敢毀傷」的韓國民俗禁忌觀與儒家孝道思想，還有教育人保持良好的衛生習慣、不要懶惰等等。

洪班長說慧珍是「老鼠變的」，也許就是在調侃她突然變得勤勞了，難怪會被慧珍說是過時的冷笑話XD



不過即便洪班長和慧珍總是斗嘴，但兩人的心卻一直在彼此靠近，而池PD雖然有在努力，卻依然總是晚了一步。第十集結尾洪班長和慧珍對彼此告白心意，這個「食醯kiss」（植慧的諧音）真的甜度爆表啊！



（封圖：IG@tvn_drama）

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