【K社韓國小百科】韓掀「打針減肥」風潮！減肥神藥比PT更香？

每年新年目標總少不了「減肥」這一項，但今年的瘦身方法出現驚人變化！以往靠飲食控制和運動，如今南韓卻掀起一股「打針減肥」的熱潮，全因被稱為「夢幻減肥神藥」的We**y和M**ro越來越普及。

根據韓媒報導，近來越來越多民眾認為，與其花錢做私人教練（PT），不如直接打減肥針更有效率。 以首爾江南地區為例，PT 10堂課動輒60萬至80萬韓元（約合1.3萬-1.7萬新台幣），努力一個月大約只能瘦2到3kg；反觀減肥針每月費用約30萬至40萬韓元，卻有人分享一個月就瘦4-6kg，價格少一半、效果卻更快，吸引年輕族群甚至中高齡族關注。



一名28歲的藝人受訪表示，使用We**y半年瘦了9kg，但幾乎不再去健身房，「食量變少後運動會頭暈，醫師也提醒暫時別動太多。」另一名58歲使用者更直言，過去拚命運動三個月只瘦1、2kg，現在打針「一天掉1kg都不奇怪」，乾脆不運動了。



這股趨勢也讓健身房業者壓力倍增，尤其以減脂客群為主的場館，擔心新年報名人數下滑。 網友們表示：「誰讓PT那麼貴」、「PT確實很貴，但也別盲信We**y和M**ro了， 我身邊包含我自己，打過這些針的人裡，唯一沒復胖的就是我，因為只有我一邊打針一邊運動，到現在也還在運動」、「不買PT就跟透明人一樣，器材也不想教你用，乾脆去游泳池算了。 而且PT一次刷一堆錢結果健身房跑路的案例超多」、「貴又愛恐嚇，不運動就好像會死一樣，超煩， 我們要上班賺錢才有錢繳費好嗎？ 天天加班，還被罵不來運動是沒意志力，這樣誰要去？ 最後還不是詐錢跑路，幹嘛去啊」、「PT真的貴到爆，我十幾年前也有健身，那時候跟老闆熟，一週還能免費指導幾次。 現在不是要免費，但價格真的太誇張; 花錢被罵我也不想，一堆態度差、像流氓的」、「如果只是為了減肥，與其上PT，不如直接打輔助針還比較划算」等。



不過專家提醒，單靠藥物減重恐怕暗藏風險。 醫師指出，食慾被強力抑制時，不只脂肪，連肌肉也可能快速流失，增加肌少症與營養不良風險。專家強調，就算使用減肥藥，運動仍是不可或缺的一環，唯有保住肌肉、搭配健康飲食，才能真正瘦得安全又長久。

