人氣韓劇《魷魚遊戲》全球熱播中！劇裡爆紅的這三位演員，目前IG追蹤數最多成長了45倍超驚人～

大家是否有追蹤他們的 IG 呢～？！

Netflix 韓國原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game）話題持續延燒，劇中三位有經營 Instagram 的主演們，成功爆紅、引發討論，追蹤數的成長也是直線飆升。

＊此數據截止於9/27上午09:25，《魷魚遊戲》在9月17日起全球同步上線，剛好過去10天。

▇ 鄭好娟劇中飾演過著扒手生活的脫北者「姜曉」，IG 追蹤人數：250萬→506萬。（成長兩倍）

跟 BLACKPINK Jennie 是好友關係～！

《魷魚遊戲》「姜曉」鄭浩妍與李東輝公開交往6年，曾為世界TOP 50模特&國際四大時裝周全走遍！

▇ 魏河俊（魏嘏雋）劇中飾演尋找失蹤哥哥的臥底警察「黃俊昊」，IG 追蹤人數：30萬→228萬。（成長7倍）

【演員特輯】臥底警察．魏河俊《魷魚遊戲》一戰爆紅！不只會演戲，還有冰塊肌&迷人好歌喉

▇ 李瑜美飾演對生活沒有任何目標與期望的女孩「智英」，IG 追蹤人數：4萬→182萬。（成長45倍）

▇ 就連出場不到一分鐘的小鮮肉演員，也擁有相當高的討論度，目前 IG 擁有37萬追蹤人數。

《魷魚遊戲》裡這位出場不到1分鐘的小鮮肉紅了！網民：立刻想知道他的資料～♥

大家在這部劇中，印象最深刻的是哪一位演員呢～？

*圖：wi__wi__wi、leeyoum262@IG

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