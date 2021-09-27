帥哥的朋友還是帥哥！「Super Star」 Jin＆ 「國民演員」俞承豪為權玄彬送上應援咖啡車～

近日，BTS防彈少年團Jin、俞承豪為正在拍攝古裝劇《衣袖紅鑲邊》的權玄彬送上應援咖啡車。

權玄彬也穿著韓服、以滿臉鬍子的造型發了認證照，並寫下：「真心感謝哥哥們。」



咖啡車上的橫幅也吸引大家的視線，寫著「Super Star金碩珍、國民演員俞承豪，就這樣為權玄彬加油」、杯套上印著「請多多喜愛超帥的男人玄彬尼，金碩珍、俞承豪敬上」。



Jin 在去年就曾送過應援咖啡車給俞承豪，意外的友情讓許多人超驚訝！而 Jin 與權玄彬因為都很喜歡玩遊戲，他們還有一個「我們是最強愛豆」的群組（成員有：BTOB恩光、防彈少年團Jin、B.A.P永才、VIXX Ken、朴志訓、權玄彬）。這次 Jin 和俞承豪一起送應援咖啡車給權玄彬，原來...帥哥的朋友還是帥哥啊！



另外，《衣袖紅鑲邊》由李俊昊、李世榮、李德華等人主演，講述想要守護自己選擇的生活的宮女和將國家先於愛情的帝王之間悲切的宮廷羅曼史。權玄彬在劇中飾演「和緩翁主」的養子「鄭厚謙」，期待他的表現～





（圖：推特＠BTS_twt、Story J Company、IG@komurola、IG@coffee_mrkim、IG@dandyang95、MBN《現實男女2》、MBC《衣袖紅鑲邊》）

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