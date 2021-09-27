【少量剧雷】《海岸村恰恰恰》提到的民俗故事：老鼠吃了指甲会变成人

昨晚有多少人看到洪班长这句话时头顶冒出问号？ 看完这篇文就知道洪班长在讲什么啦！

昨晚播出的《海岸村恰恰恰》第十集里，慧珍帮因为救自己而受伤的洪班长准备祭拜用的食物，洪班长看到后打趣说：「你这个样子很陌生耶，你真的是我认识的牙医吗？ 该不会是老鼠吃了指甲变身的吧？ 」被慧珍吐槽：「这个冷笑话真过时。 」这段对话看似没头没尾，其实是和韩国的一则民俗故事有关！



（图：Netflix截图）

洪班长这句话来自是民俗故事里的「老鼠变形（쥐의 둔갑）」，讲的是老鼠吃了人的指甲后冒充主人、最后被主人打败的故事。 一般而言讲述如下：老鼠长期吃主人随意剪下丢掉的手指甲或脚指甲后变身为主人，而家人皆认为老鼠的变身才是真的主人（因为老鼠比真主人更勤劳懂事），在县令的判决下，真主人反被判为冒充者、被逐出家门。 真主人在外受尽颠沛流离之苦，后来在某人的建议下将一只猫带回了家，猫将假主人咬了之后，老鼠马上变回原形，真主人终於回到了本属於自己的位置上。

不同版本里会有一些细节的变动，比如老鼠趁主人不在家时取而代之、真主人靠自己想到带猫回家的方法等等，而老鼠变身的原因也有主人随意丢弃衣冠，或儿媳给老鼠喂食等他人的失误。例如在韩国古代小说《雍固执传》中，儿媳妇因为可怜年老的老鼠肚饿而把早上的第一勺饭喂给它，但依照韩国民俗，头勺饭应该属於家中长辈，这样喂了一年之后，老鼠开始妄想自己就是家中长辈，并将妄想付诸行动。



（图：Youtube@깨비키즈 [KEBIKIDS]）

通常认为这个故事的寓意是强调「要珍惜每粒粮食」、体现韩国民间对谷物之神的崇拜思想，以及「身体发肤，受之父母，不敢毁伤」的韩国民俗禁忌观与儒家孝道思想，还有教育人保持良好的卫生习惯、不要懒惰等等。

洪班长说慧珍是「老鼠变的」，也许就是在调侃她突然变得勤劳了，难怪会被慧珍说是过时的冷笑话XD



不过即便洪班长和慧珍总是斗嘴，但两人的心却一直在彼此靠近，而池PD虽然有在努力，却依然总是晚了一步。第十集结尾洪班长和慧珍对彼此告白心意，这个「食醯kiss」（植慧的谐音）真的甜度爆表啊！



（封图：IG@tvn_drama）

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