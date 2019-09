宣美SOLO新歌《LALALAY》紅到連舞者都有Fancam直拍了! 【有片】《綠豆傳》預告:這麼可愛一定是男孩子!張東尹變「寡婦」 更是全村男人的追求對象? 《醫生耀漢》本週六將迎來大結局,車耀漢(池晟)能否繼續行醫? MOMOLAND成員JooE被目擊與一名男性挽著手逛街!所屬社回應:「兩人只是普通朋友的關係!」 SM推出f(x)出道10週年紀念週邊!粉絲:「都已經10週年了,為什麼不出紀念專輯呢?」 Kakao Friends推出秋季新品啦!幼年的Ryan、Apeach換上可愛的小松鼠裝,玩偶、毯子、睡衣、拖鞋都有! 【有片】《SJ Returns 3》預告:來自官方「精闢的總結」…9人9色形象太鮮明 正片一定非常爆笑! 越來越成功的韓劇反向輸出!《SKY Castle》確定被美國NBC翻拍! 《請給一頓飯》金曜漢&金宇碩預告公開,人氣超旺X1兩大山脈被一眼認出! 金明洙、辛睿恩將合作KBS新漫改劇《快過來》!預計明年(2020年)3月首播 Amber 與 SM Entertainment 結束合約 迅速簽進美國經紀公司! 「你的明星來到你的世界!」李昇基、劉以豪合作新綜藝《Together》 近期前往印尼拍攝 《偶像學校》真查會正式行動 今向 CJ ENM 製作單位提告! 告示牌榜單更新 BTS防彈少年團 3 專輯四度同時上榜! 性感又清純! 泫雅最新秋裝寫真公開 【有片】久等了!樂童音樂家(AKMU)睽違2年2個月最快本月底回歸 今日(6日)公開預告 珉娥退出AOA後的近況:憑網劇入圍最佳女主角! gu9udan金世正曬多張美照,沒想到卻被疑偷整容:以前的甜美可愛都沒了,只剩下網紅臉 I.O.I 合體延期 成員組成仍可能變動! 期間限定!GOT7珍榮的概念周邊店終於在明洞樂天百貨開幕啦! FTIsland 釋出最新專輯亮點集錦 五首歌組成豐富層次! 就是今晚!CLC 攜新單曲〈Devil〉火速回歸 任時完變身馬拉松運動員!搭檔影帝河正宇開拍《1947波士頓》 人在軍中也要愛老么!SHINee 珉豪為泰民應援 韓國軍音樂劇《歸來》10月22日首演,昨日公開宣傳照及第一階段演出時間表 MMO Entertainment 指金成賢發文毀損名譽 「有確實履行經紀義務」 Dreamcatcher 開啟王者氣勢 回歸概念照曝光! 吳漣序&金瑟琪有多冤? 《有瑕疵的人們》劇組:和安宰賢有染? 戲外他都一個人待著 金髮女王回歸! 太妍絕美時尚寫真出爐:少女時代的成員們是我一輩子的朋友

Dreamcatcher 一向以獨特的舞台魅力震懾人心,最新曝光的概念照也大幅刷新帥氣程度!

在陸續公開兩波概念預告後,Dreamcatcher 昨天(5 日)傍晚釋出了特別迷你專輯〈Raid of Dream〉的個人概念照,七位成員穿上與王座背景相呼應的金邊裝飾服飾,宛如皇室成員般的造型看起來既高貴又霸氣十足。

秀雅

多美

始娟

佳泫

韓東

祉攸

裕賢

今年 2 月時,Dreamcatcher 以迷你四輯〈The End of Nightmare〉為出道以來的長期企劃「噩夢」畫架膽,同時轉往日本展開活躍的發展,本月 11 日也將在日本推出首張正規專輯〈The Beginning of the End〉。



特別的是,〈Raid of Dream〉可能將成為 Dreamcatcher 企劃的起點,喜歡她們的話 18 日千萬別錯過囉!



(照片與影片來源:Dreamcatcher Company、Pony Canyon)

