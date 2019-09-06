Dreamcatcher 開啟王者氣勢 回歸概念照曝光！
KPOP 2019年9月6日 星期五08:20 施乃琪
Dreamcatcher 一向以獨特的舞台魅力震懾人心，最新曝光的概念照也大幅刷新帥氣程度！
在陸續公開兩波概念預告後，Dreamcatcher 昨天（5 日）傍晚釋出了特別迷你專輯〈Raid of Dream〉的個人概念照，七位成員穿上與王座背景相呼應的金邊裝飾服飾，宛如皇室成員般的造型看起來既高貴又霸氣十足。
秀雅
多美
始娟
佳泫
韓東
祉攸
裕賢
今年 2 月時，Dreamcatcher 以迷你四輯〈The End of Nightmare〉為出道以來的長期企劃「噩夢」畫架膽，同時轉往日本展開活躍的發展，本月 11 日也將在日本推出首張正規專輯〈The Beginning of the End〉。
特別的是，〈Raid of Dream〉可能將成為 Dreamcatcher 企劃的起點，喜歡她們的話 18 日千萬別錯過囉！
（照片與影片來源：Dreamcatcher Company、Pony Canyon）
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