MMO Entertainment 指金成賢發文毀損名譽 「有確實履行經紀義務」
KPOP 2019年9月6日 星期五08:38 施乃琪
今年參加了《Produce X 101》金成賢昨天退出原團 IN2IT，並透露公司未確實核算收入，一起來看看 MMO Entertainment 的回應！
MMO Entertainment 昨晚（5 日）發出了官方聲明，開頭便說看見金成賢的發文後感到十分惶恐，並表示：「金成賢一確定參加《Produce X 101》，就要求要跟成員們分開核算收入，在節目行程結束後則向本公司要求退出 IN2IT 並解約。」
MMO Entertainment 指金成賢的要求，對所有期待他回歸原團的工作人員們宛如晴天霹靂，儘管在那之後公司持續要求他歸隊，但金成賢最後仍拒絕並表達想退出的意願。
「儘管本公司依據公正交易委員的標準專屬合約來簽訂專屬合約，並據此忠實履行經紀和核算收入義務，金成賢仍為了解約而發出片面的主張。」MMO Entertainment 強調：「對於毀損名譽的片面主張，本公司會果斷地處理，必要時也將說明所有的事實情況。」
（照片來源：Mnet、MMO Entertainment、ss0_0hh）
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