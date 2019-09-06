Dreamcatcher 开启王者气势 回归概念照曝光！
KPOP 2019年9月6日 星期五08:20 施乃琪
Dreamcatcher 一向以独特的舞台魅力震慑人心，最新曝光的概念照也大幅刷新帅气程度！
在陆续公开两波概念预告后，Dreamcatcher 昨天（5 日）傍晚释出了特别迷你专辑〈Raid of Dream〉的个人概念照，七位成员穿上与王座背景相呼应的金边装饰服饰，宛如皇室成员般的造型看起来既高贵又霸气十足。
秀雅
多美
始娟
佳泫
韩东
祉攸
裕贤
今年 2 月时，Dreamcatcher 以迷你四辑〈The End of Nightmare〉为出道以来的长期企划「噩梦」画架胆，同时转往日本展开活跃的发展，本月 11 日也将在日本推出首张正规专辑〈The Beginning of the End〉。
特别的是，〈Raid of Dream〉可能将成为 Dreamcatcher 企划的起点，喜欢她们的话 18 日千万别错过罗！
（照片与影片来源：Dreamcatcher Company、Pony Canyon）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论