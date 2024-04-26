【韓網熱門】閔熙珍：是NewJeans的電話拯救了我！網友：放過孩子們吧

25日，ADOR代表閔熙珍舉辦緊急記者會，並同時進行線上直播，指責HYBE種種行為，在韓網掀起高度熱議。

Theqoo上關於記者會的討論文章佔據滿版，其中一篇更是引發廣大民眾的圍觀和留言。 記者會上，閔熙珍代表提到了公司旗下的女團NewJeans，表示：「通過這次的事情讓我感受到了自己和NewJeans成員之間的關係很溫暖、很炙熱，有一瞬間我曾想過『我應該去死嗎？』， 那時成員們一起和我視訊通話，我以為這不會是多大的慰藉，但孩子們一直說她們愛我，讓我深受觸動，瞬間擺脫了想死的想法，是她們拯救了我。 」

對此韓國網友們評論：

1. 我感覺她對NewJeans的感情太偏執了

2. 這不就是「煤氣燈效應」嗎？

3. 別再提孩子們了，不能只說你和HYBE之間的事情嗎

4. 她太情緒化了，有很多不安因素，這種人不能當代表

5. 不過，HYBE才是問題最大的那個

6. 這種事情不要站隊任何一方，站隊的都是神經病，又不是第一次遇到了，只要不是粉絲就當作單純看八卦吧

7. 別再四處宣揚自己想死，是NewJeans救了你的話了，從製作人和藝人關係上來看太奇怪了

8. 即使沒有閔熙珍，NewJeans都已經出道了，哪家公司會隨便拋棄？太不像話了

9. 閔熙珍什麼時候在NewJeans面前說過想死的話？還煤氣燈效應？記者會之前全都是大企業在操控輿論，民眾跟著肆意謾駡NewJeans和閔熙珍，你們都忘了？還不讓人家自己說了？

10. 讓孩子們看到想死的面貌，讓她們這麼不安，又讓她們在情感上這麼依賴你，這有什麼好炫耀的呢？放過NewJeans吧

11. 網友真的要笑死人了，記者會之前嘲諷NewJeans是FIFTY FIFTY2.0版，罵人家父母，說她們和閔熙珍是一丘之貉，現在又假裝是為了NewJeans好，真的要氣笑了，輿論就這麼轉變了？哇，風向轉得不是一般的快啊

12. 哪怕這場紛爭最後是閔熙珍勝了，NewJeans也要趕快和閔熙珍分離才行

13. 親媽都說不出這種話吧，對孩子說，因為你我才活下來

14. 她一直都在追求家人一般的形象啊

15. 閔熙珍應該和部份成員的父母同齡，或者年紀更大一些，所以才共情了對方的生產痛苦吧，有種生孩子的感覺，孕期憂鬱之類的，如果是這種人的話，十大幾歲二十歲出頭的成員怎麼可能這麼依賴她呢

16. 40多歲的成人說因為一群未成年人得到了慰藉，本來想死的心都沒了，居然這麼多人覺得這種關係很正常

17. 她的意思就是說：沒人比我更慘了

18. 我就想問，成年人在心理上這麼依賴未成年人，真的可以嗎？

19. 她沒考慮過這事虐待和暴力嗎？問題很大啊

20. 我覺得是她憋了很多話想說，正好趁此機會把HYBE的所作所為全都捅出來，不得不提到NewJeans

21. 大人之間好好處理事情吧，這和夫妻吵架向女兒宣洩情緒有什麼區別呢

22. 她的意思是：如果不和我在一起，大家就一起去死吧

原文：https://theqoo.net/square/3201972379

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