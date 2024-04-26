《淚之女王》結局大猜想：這些伏筆都在暗示金秀賢和金智媛是Happy Ending

本週末《淚之女王》即將播出最後2集，結局到底會如何呢？

上周播出的第14集劇情中，洪海仁（金智媛 飾）術後失憶，白賢祐（金秀賢 飾）被冤坐牢，陪在她身邊的是用心險惡的尹殷盛（朴成焄 飾），憋屈的內容看得觀眾氣炸，沒想到最後兩集，編劇竟然開始「作妖」，同時觀眾也十分好奇身處危機的「白洪CP」要如何脫離困境。

離大結局播出還剩下幾天，韓網上已經有不少觀眾開始預測結局的走向，依據則是編劇朴智恩之前的作品。《來自星星的你》中植物是重要伏筆，都敏俊（金秀賢 飾）和千頌伊（全智賢 飾）在島上發現了連理枝，暗示了擁有超能力的外星人都敏俊和人類千頌伊幸福地生活在一起，因為都敏俊養的花花草草會跟著主人的身體狀態時而枯萎時而復活，因此觀眾們才猜測生機勃勃的連理枝預示了都敏俊和千頌伊的Happy Ending。



《製作人們》的核心則是「點球」，羅俊模（車太鉉 飾）擋住了白承燦（金秀賢 飾）踢過來的球。 當時不少觀眾推測與卓藝珍（孔曉振 飾）有關的人是羅俊模，而劇情也和觀眾們推測的一樣，最終羅俊模和卓藝珍走到了一起。



綜合以上的原因，觀眾們通過《淚之女王》中的伏筆推測「白洪CP」必將迎來Happy Ending。 第一個伏筆是「初雪」和「鳳仙花」。 第13集中，海仁聽說「鳳仙花染的指甲如果一直能維持到初雪降臨的那一天，初戀就會實現」之後，也在指甲上染上了鳳仙花汁。第14集又揭示海仁的初戀就是賢祐，同時德國也下起了初雪，海仁看著窗外的雪花後又看看染了鳳仙花汁的指甲。 觀眾們由此猜測，海仁雖然失憶了，但初戀一定會實現，她和賢祐會有一個幸福的結局。



第二個伏筆則是海仁房間所掛的畫。 有YouTuber分析「床頭上方掛的全恩淑畫家的抽象畫很值得注目，這是一幅由各種方塊和線條勾勒出的畫作，用圖畫的形式刻畫出海仁經歷了記憶模糊、錯覺等。 但用色又很明亮、華麗，也暗示電視劇最後很可能是Happy Ending。 」



還有網友推測「秀彬」終於要來了。 第11集，海仁告訴家人自己的白細胞指數上升，而孕婦的的白細胞指數一向是普通人的2-3倍，因此有不少觀眾猜想是因為海仁懷孕了，才導致白細胞上升，終於可以去德國做手術了。 而姑姑凡資（金正蘭 飾）從英松（金永敏 飾）那裡拿到的桑葚很可能發揮了大作用。



《淚之女王》大結局到底如何，讓我們一起等待週末的劇情吧。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞