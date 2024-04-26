ADOR一年銷售額高達1103億，NewJeans獨得261億，每名成員入帳52億！業界：開全球巡演的話至少能多賺2倍

近幾日HYBE娛樂與旗下廠牌ADOR內鬥的消息鬧得沸沸揚揚，民眾的目光也都集中在了ADOR旗下藝人NewJeans身上。

NewJeans於2022年7月出道，踏入歌壇不到2年的她們已在全球收穫不小的人氣，拿下了多個高高奢品牌的代言。

據近期韓國金融監督院數據顯示，去年ADOR銷售額為1103億（韓幣，下同），比起2022年的190億，增長了5倍多，光營業利益就有335億，比起上一年的40億赤字，僅一年的時間內ADOR就獲得了巨大的成功。 除去要繳納的稅收等，純利潤為265億。去年ADOR支出的的支付手續費為290億，刨除其中29億的銷售管理費，261億就是ADOR旗下藝人這一年的核算金。



也就是說NewJeans從ADOR處能分到261億，而整團共有5名成員，每人入帳有52億。 NewJeans尚未舉辦過世界巡演，以目前的狀態能賺足50億，放眼整個K-POP圈都算是巨大的成功。 業界人士分析，將來若舉辦全球巡迴演唱會，核算金將飛速增長，至少是現在的2倍。

然而，ADOR和HYBE目前矛盾激烈，不少人擔憂NewJean的前程，HYBE雖然表明了會保護旗下藝人的立場，但ADOR卻得到了NewJeans代理律師的同意，雙方勢必會磕磕絆絆，不少粉絲也擔心本次事情會影響團隊下個月的回歸。

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