吳漣序&金瑟琪有多冤？ 《有瑕疵的人們》劇組：和安宰賢有染？ 戲外他都一個人待著

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「安宰賢和吳漣序、金瑟琪有染？片場絲毫沒有這種氛圍！」

全新的爆料，具惠善通過個人SNS公開表示離婚的原因是安宰賢外遇。 自從爆出離婚危機後，數周來的局面一直維持在具惠善爆料與安宰賢解釋的層面上。 然而，就在9月4日，韓國D社突然發佈了安宰賢和具惠善的聊天紀錄，幾乎是反轉了之前的所有輿論風向。沒過多久具惠善就亮出了安宰賢外遇這張新牌。



具惠善雖然並沒有在SNS上透露是哪位女演員，但因為安宰賢正在拍攝電視劇《有瑕疵的人們》，兩位女主角吳漣序和金瑟琪不幸躺槍，尤其是吳漣序更是成為眾矢之的，她的SNS淪陷成為網民們的辱罵之地。 直到吳漣序所屬經紀公司回應稱和安宰賢沒有任何關係，並將通過法律解決才平息了一點點罵戰。 而吳漣序所屬經紀公司還在9月5日透露，公司正在討論是否直接起訴具惠善。 同劇組的另一位女演員金瑟祺也莫名被捲入，她也不得不出面回應，「我和安宰賢、具惠善的事情毫無關係。 」

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實際上無論是吳漣序還是金瑟琪，都是第一次合作，《有瑕疵的人們》片場到底是怎樣一種氛圍。 韓媒TV DAILY特意採訪了片場的工作人員。劇組工作人員透露：「電視劇是7月開拍的，安宰賢很少和其他演員在一起，也不知道是怎麼回事經常一個人待著，看上去很憂鬱，直到爆出他和具惠善要離婚的消息，我們才理解他之前為什麼一直那樣，真的是拍攝期間一直都一個人待著。 」

整個片場戲份最多的人就是安宰賢，他不是一個人獨自待著，就是和經紀人一起準備下一場戲，幾乎不見他和吳漣序、金瑟琪說話聊天，兩位女演員也沒有多接觸安宰賢，而是和其他劇組演員在一起。 「一般情況下，男女主角為了配合默契會在戲外多互動，但安宰賢和吳漣序完全沒有，安宰賢看起來氣壓很低，吳漣序也不會去接觸他，反而是吳漣序真的很辛苦，片場根本看不到他倆有什麼奇怪氛圍。 金瑟琪也一樣。 她們兩位和具元走得近，經常看到他們3個人在一起聊天。 」另一位劇組工作人員也稱，具元和金瑟琪祺因為合作過《戀愛的發現》而熟悉，吳漣序也自然而然地聊在了一起，片場裡看到最多的就是這三位。

「圖：具惠善IG、NATE」

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